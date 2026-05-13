斯塔默陷“下課”危機　工黨內部意見撕裂

中評社香港5月13日電／英國工黨在地方選舉中慘敗，工黨領袖、首相斯塔默連日來陷入“下課”危機。12日，數名政府部門的政務次官以辭職“逼宮”，但也有多名內閣大臣表態支持斯塔默留任。



當天，英國住房、社區和地方政府部政務次官米婭塔·法恩布拉、內政部政務次官傑絲·菲利普斯、司法部政務次官亞歷克絲·戴維斯－瓊斯、衛生部政務次官祖比爾·艾哈邁德相繼宣佈辭職，其中三人在辭職信中呼籲斯塔默提出辭職時間表。



據英國媒體報導，已有超80名工黨籍英國議會下院議員呼籲斯塔默辭職。



在當天上午舉行的內閣會議上，斯塔默表示將繼續執政。首相府唐寧街10號說，工黨內部有一套挑戰黨首的程序，尚未啟動，國家期望工黨繼續執政。



新華社援引報導，內閣會議結束後，數名內閣大臣走出唐寧街10號，向媒體表示支持斯塔默留任，其中包括科學、創新和技術大臣莉茲·肯德爾、商業貿易大臣彼得·凱爾以及住房、社區和地方政府事務大臣史蒂夫·裡德。



當晚，副首相兼司法大臣戴維·拉米對媒體表示，他全力支持斯塔默留任，而且，目前黨內沒有人提名候選人挑戰斯塔默的工黨領袖職位。他呼籲工黨籍議員都“後退一步”。



英媒報導，已有超過100名工黨籍下院議員簽署一份聲明，反對此時“換帥”。聲明表示，工黨地方選舉失利表明其亟需重獲選民信任，工黨內部應攜手合作，現在不是舉行黨首選舉的時候。



因任命與已故美國富商愛潑斯坦交往密切的彼得·曼德爾森為駐美大使，斯塔默今年以來已兩度面臨辭職壓力。在上周舉行的地方選舉中，工黨在英格蘭地區僅獲本次改選約5000個議席中的1000餘席，要求斯塔默下台的呼聲再度高漲。



斯塔默11日發表講話說，地方選舉結果“嚴峻”、令人痛心，他願承擔責任，但不會“一走了之，讓國家陷入混亂”