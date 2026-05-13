特朗普致電邀請　黃仁勳登空軍一號隨行訪中

《紐約郵報》特派記者Emily Goodin 今早在 X 發文指出，空軍一號在美國阿拉斯加加油期間，輝達執行長黃仁勳也被目擊登機，陪同特朗普訪問中國。 中評社香港5月13日電／美國總統特朗普於美東時間12日啟程前往中國，準備展開三天兩夜中國行，外媒先前報導輝達執行長黃仁勳此行未受邀，不過輝達稍早證實，黃仁勳已受獲特朗普致電邀請，出席此次峰會。



美國財經媒體CNBC報導，輝達發言人證實，黃仁勳“在特朗普總統邀請下出席此次峰會，以支持美國及政府的目標”。



CNBC引述1名消息人士指出，特朗普是在看到媒體報導黃仁勳未被納入訪中代表團的新聞後致電黃仁勳，邀請他一起隨行，黃仁勳隨後飛往阿拉斯加州，登上空軍一號。



路透社也報導，有人在阿拉斯加目擊，黃仁勳就在前往北京的空軍一號上，紐約郵報記者也刊出黃仁勳隨行的照片。



據《中時新聞網》報導，《紐約郵報》駐白宮記者Emily Goodin刊出空軍一號在阿拉斯加州加油時，黃仁勳準備登機、隨特朗普出訪中國的照片。



輝達近年積極爭取AI晶片出口大陸市場，去年底，特朗普政府曾同意讓輝達H200晶片出口大陸，被視為出口限制出現鬆動的象徵，黃仁勳今年3月也表示，輝達已取得美國商務部許可，可向大陸部分客戶銷售H200晶片，因此公司才敢大規模投產。