香港建創科中心　須與灣區整體協同布局

中評社香港5月13日電／香港中小上市公司協會昨日舉辦“香港首個五年規劃戰略研討會”，多名政商界人士出席，共同探討產業升級與轉型重構的新路徑。全國政協委員譚岳衡在會上表示，香港首份五年規劃應以指導性、預期性目標為主，減少指令性內容，這樣既能保持高效市場與有為政府的有機結合，亦有助消除商界的顧慮。立法會議員林筱魯則指出，香港不必單純追求土地增量，而是充分發揮各項生產要素的力量，推動人才引進與科教產融合發展。



大公報報導，為主動對接國家的“十五五”規劃，特區政府正著手制定香港首份五年規劃。譚岳衡認為，香港首次編制五年規劃是社會思想認知的重大轉折，規劃不宜照搬內地省市模式，應以指導性、預期性目標為主，壓縮指令性硬性指標，契合香港自由市場經濟與國際環境變動的特質。



不宜照搬內地省市模式



譚岳衡指出，若香港要打造全方位的創新科技中心，將面對土地、勞動力、科技成果產業化等多方面的制約，這些恰恰是大灣區其他城市的長處。他認為，香港應立足於大灣區核心城市的定位，把國際創科中心的建設納入整體協同布局，依託本港高校的基礎科研實力，與大灣區內地城市形成互補分工，而不是盲目追求全產業鏈的規模化發展。



近年全球市場對人民幣的接受程度不斷提高。譚岳衡建議，香港應進一步強化作為離岸人民幣業務樞紐的角色，豐富人民幣計價產品的種類，憑藉全球約八成半離岸人民幣交易份額，透過數字金融、穩定幣等新業務，拓寬人民幣的國際網絡。他相信，這將是香港在金融層面服務國家戰略的重點方向。



“一帶一路”是另一項重點工作。譚岳衡表示，自2013年“一帶一路”倡議提出以來，沿線地區已陸續出現不少優質項目及工程。香港作為“一帶一路”建設的重要節點，可以設立專屬的資本市場專版，從股權、債券等方面為相關項目提供支持，充分發揮香港的金融優勢。



林筱魯則指出，香港需要突破生產要素的制約。他提到，北部都會區雖然擁有全港三分之一的土地，但實際可開發面積僅約3000公頃，關鍵在於如何善用這些土地。他強調，香港不必單純追求土地增量，更應激活人才、數據、科技等生產要素，聚焦人工智能、先進製造、生物科技等重點產業，推動人才引進與科教產融合發展。



激活生產要素 聚焦重點產業



林筱魯介紹，立法會已就對接國家“十五五”規劃劃分出六大範疇，分別是經濟金融、產業發展、土地房屋、區域協同、民生教育，以及文體旅綠色生活。其中，重點統籌土地與空間規劃板塊，以直面香港土地資源稀缺、產業園區地產化傾向突出，以及缺乏系統性產業政策等深層制約。



林筱魯認為，可以透過制定北部都會區專屬法律，打通人流、物流、資金流、數據流的跨境流通壁壘，並完善仲裁、資產估值等規則，使之與大灣區標準接軌。他舉例指出，香港的食品標準已經成功落地大灣區，藥品認證互認機制亦逐步成型，並成功吸引一半的全球十大藥企落戶香港。他強調，未來需要持續強化制度優勢，以更好對接國家的發展所需。