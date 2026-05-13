交響音樂會奏響台灣曲目　台胞：濃濃家鄉味

台灣劉氏文化研究學會名譽會長劉燈鐘13日接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月13日電（記者 陳思遠）12日晚，以“中華根 兩岸情”為主題的第三屆海峽兩岸中華文化峰會交響音樂會在北京廣播劇場上演。台灣劉氏文化研究學會名譽會長劉燈鐘表示，台灣經典曲目的演出讓他身處北京也感受到濃濃的台灣家鄉味。



本場音樂會分為“寶島風華”、“同心守望”、“海峽共輝”三個篇章。在“寶島風華”中，台灣歌曲《望春風》《外婆的澎湖灣》為兩岸所熟知，用閩南語演唱的歌曲《愛拼才會贏》最具特色，也是兩岸民眾傳唱度較高的一首歌，承載著兩岸民眾共同的時代記憶。兩岸熱播電視劇《沉默的榮耀》插曲《珊瑚頌》在“同心守望”篇章中唱響。



台灣劉氏文化研究學會名譽會長劉燈鐘13日接受記者採訪表示，交響音樂會中台灣經典曲目的演出，讓他身處北京也感受到濃濃的台灣家鄉味。“交響樂中有很多中國樂器，有嗩呐、古箏，還有大鼓。”他說，中國傳統樂器的加入讓他非常感動，節目也非常經典。



“一條大河波浪寬，風吹稻花香兩岸，我家就在岸上住……”音樂會尾聲，經典曲目《我的祖國》奏響，悠揚的旋律回蕩在劇場中，現場有觀眾跟著旋律輕聲哼唱，不少人也拿起手機記錄。



音樂會由著名指揮家肖超執棒，中國電影樂團擔綱演奏。演出融合琵琶、京胡、長笛等極具中國特色的樂器，讓近300位兩岸嘉賓沉浸式感受到中華傳統音樂的魅力。