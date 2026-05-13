瑞銀亞太財管6萬億　灣區佔三分一

盧彩雲（右）表示，亞太區財管業前景廣闊。旁為瑞銀財富管理私人客戶大中華區主管黃國正。（大公報） 中評社香港5月13日電／全球財富重心由西方轉向亞洲，香港成為主要受益地區。瑞銀財富管理亞洲區主席兼香港區主管盧彩雲昨表示，雖然外界認為亞太區財富管理增長放緩，但數據顯示行業前景依然廣闊。瑞銀今年首季在亞太區新增淨管理資產達186億美元（約1456億港元），相當於一家小型私人銀行的規模。



大公報報導，瑞銀亞太區現時財管規模錄得7810億美元（約6.11萬億港元），按年增長30%，當中有三分之一來自粵港澳大灣區。盧彩雲表示，大灣區涵蓋11個城市，人口近9000萬，GDP達2萬億美元，超越三藩市灣區。為拉近與大灣區的距離，瑞銀早前將辦公室遷至西九龍，希望透過高鐵一小時連接區內各城市。



盧彩雲認為，特區政府近年推出的“高端人才通行證計劃”和“資本投資者入境計劃”等政策，有效推動財富管理行業發展。她指出，住宅市場已穩定上升，資本市場亦再度活躍，約400家公司準備在香港上市。此外，許多客戶因中東局勢及地緣政治因素，尋求全球多元化投資。



由於大灣區財富管理市場空間龐大，不少基金管理公司及銀行紛紛進駐或擴充香港業務。私人財富管理公會（PWMA）會員人數增加50%，反映行業發展蓬勃。瑞銀搬離中環IFC後，據悉已有其他機構租用該空間。



瑞銀調查顯示，未來20至25年，全球將有83萬億美元財富傳承給下一代，其中亞太區佔超過11萬億美元。在新開賬戶中，80%來自“下一代”，50歲或以下客戶的投資資產增加近80%。投資類別方面，79%受訪“下一代”持有單一股票或債券，51%持有被動型基金（包括ETF），46%持有房地產。



金價料見5600美元



另外，國際金價1月觸頂每盎司5335美元，昨日亞洲時段曾見4702美元。瑞銀策略師Joni Teves看好金價，料年底前見5600美元，建議待回調至4000美元吸納。中長線升勢可延續，因催化因素未變。



DWS首席投資總監Vincenzo Vedda指出，受惠央行持續增持及市場對美元憂慮，中長線黃金仍看高一線。但短線若股市強勁及孳息率高企，或限制金價升幅。



銀價方面，Teves預期今年可觸及100美元。銀價波動性高於金價，投資者較難管理風險，故白銀宜作短期戰術性配置，不宜長期持有。銀價昨曾見84.61美元。