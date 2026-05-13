惠譽維持港評級“AA－”　展望穩定

中評社香港5月13日電／國際權威機構再次肯定香港穩健的經濟環境。惠譽確認香港長期外幣發行人違約評級為“AA－”，展望穩定。



大公報報導，該機構預測，儘管地緣政治與貿易緊張局勢加劇，但人工智能相關電子產品需求強勁、融資渠道穩健、旅客持續增加，加上零售銷售復甦帶動私人消費，低失業率及穩定樓市亦有支撐，因此維持今年香港經濟增長預測為3.5%，與去年相同。



惠譽表示，雖然財政緩衝已大幅減少，但香港的評級仍受穩健的外部融資、高人均收入，以及相比“AA”級同業更穩健的財政資產負債表所支持。



挑戰方面，惠譽認為，香港的增長前景易受中東衝突持續、貿易緊張升級，以及內地經濟放緩的溢外影響，具體表現為轉口與物流活動疲軟。



惠譽認為，由於香港經濟以服務業為主，且能源供應多元，直接受能源成本上漲的影響有限。儘管美國正透過301條款及232條款調查尋求更持久的關稅監管，香港仍將面臨遠高於2024年水平的關稅。



北都逐步推進 支撐經濟增長



惠譽預期，香港中期經濟增長率為2.5%至3%，主要得益於其全球金融及商業中心地位。特區政府正致力拓展金融業多元化，強化香港作為全球資本進入內地門戶，以及內地企業拓展海外業務平台的雙重角色，北部都會區逐步推進也將為經濟增長提供支撐。



此外，惠譽預期香港將維持龐大的淨外部債權地位，預計2025年將達到GDP的469%，屬惠譽評級地區中最強之一，遠高於“AA”級別43%的中位數。