九置：香港零售回暖　個別商戶升幅誇張

中評社香港5月13日電／九倉置業（01997）主席吳天海昨日於股東周年大會後表示，香港零售市場或已出現“轉勢”跡象，集團旗下商場今年首季表現理想，尖沙咀海港城表現“尤其標青”，租戶生意亦較本港整體零售市道為佳，五一黃金周初步數據同樣不俗，反映消費氣氛較過去數年有改善。他又認為，住宅樓市亦已轉勢，但寫字樓市場仍受供應過多困擾，租金及出租率復原需時。



大公報報導，吳天海表示，集團旗下商場首季表現理想，且第二季初段勢頭得以延續，部分租戶數據雖未完全回籠，但初步所見情況正面。他形容，零售市道自去年年中起已開始錄得按年增長，到今年首季增長步伐似乎加快，個別租戶的生意升幅更可用“誇張”來形容，反映部分消費板塊復甦力度較預期強。



珠寶等高端消費表現理想



政府統計處最新數字亦顯示零售市場明顯回暖。本港3月零售業總銷貨價值的臨時估計為339億元，按年升12.8%，首季合計升12.1%。扣除價格變動後，3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升9.8%。按類別看，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物3月銷貨價值按年升27.2%，電器及其他未分類耐用消費品升30.1%，服裝升8.3%，藥物及化妝品升3.1%，大部分主要零售類別均錄增長。吳天海亦提到，高端消費包括珠寶等表現理想，現時零售表現與疫情前相比仍“爭少少”，但已較疫情後低位明顯改善，未能預測何時可完全恢復，希望市場可逐步回升。



不過，他提醒，零售後市仍受外圍不明朗因素影響，包括中美關係及地緣政治局勢，部分租戶目前仍抱“睇下先”態度。他表示，過去幾年市道偏弱，商戶毋須急於擴充或簽新租約，但若外圍環境傳出好消息，原本觀望的租戶或會加快拍板，帶動零售租務需求回升。他又形容情況有如股市及樓市，當市況突然變動，手上“無貨”者便容易變得心急。酒店業務方面，吳天海稱，集團位於廣東道及中環的酒店入住率維持高水平，房租按年錄得單位數升幅，預期上半年整體表現仍然暢旺，希望有關勢頭可以持續。



九置酒店房租單位數增長



至於寫字樓市場，吳天海直言整體仍未走出弱勢，主因是全港供應偏多。他指出，中環表現相對較好，但中環以外，包括港島東、九龍東及九龍西等地，仍然供過於求，市場需時消化過剩樓面。不過，海港城近一兩年錄得更多金融相關租戶擴充，包括保險、金融產品以及私人銀行和私人理財業務，反映尖沙咀區對相關客源仍具吸引力。



樓市方面，吳天海表示，雖然九倉置業本身沒有新的住宅項目推出，但市場普遍認為今年住宅樓市已經轉勢。