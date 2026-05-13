香港樓價升勢延續　二線屋苑現炒風

大埔八號花園上車盤樓價四個月炒貴兩成。（大公報） 中評社香港5月13日電／樓市升勢蔓延至二、三線屋苑，大埔八號花園有兩房單位以418萬元易手，約4個月炒貴兩成；交投向來疏落的北角樂嘉中心亦錄短線獲利，一個三房單位一年半升值70萬元；至於樓齡已屆48年的鰂魚湧南豐新邨，有兩房單位9個月炒高13%。



大公報報導，消息透露，八號花園3座低層E室兩房單位，實用面積431方呎，投資者今年1月以348萬元購入，上月27日收樓，火速以418萬元轉售，實用呎價達9698元，持貨不足4個月，上車盤炒貴70萬元，升幅達20.1%。



交投疏落的樂嘉中心錄今年第二宗買賣，中原地產首席分區營業董事林志達表示，該盤2座低層A室，實用面積709方呎，為三房連工人房“則王”間隔，去年10月以955萬元放盤，略減17萬元，即獲換樓客以938萬元購入，實用呎價13230元。原業主於2024年10月以868萬元入市，單位一年半升值70萬元或8.1%。



中原地產分行經理梁嘉駿表示，南豐新邨9座低層F室兩房單位，實用面積391方呎，獲上車客以535萬元承接，實用呎價13683元。原業主於2025年8月以474萬元購入單位，現轉售賬面獲利61萬元，短短9個月炒高12.9%。



尚悅兩房連天台戶高見460萬



新界多個二線屋苑乘勢追落後，中原地產區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅12座頂層兩房連天台戶，實用面積356方呎，天台面積約429方呎，以460萬元易手，單位實用呎價12921元，屬尚悅“細兩房”戶近3年新高價，較毗鄰單位5個月前造價升約9%，原業主於2024年4月以433萬元入市，持貨約2年，賬面獲利27萬元或6.2%。



美聯物業營業經理郭展鵬表示，元朗世宙3座高層B室，實用面積426方呎，成交價669萬元，實用呎價15704元，屬同類近期高價，原業主於2020年以638萬買入，賬面賺31萬元。此外，元朗好景洋樓高層J室銀主盤，單位實用面積310方呎，反價2萬元，以230萬沽出，惟原業主於2017年以300萬元入市，物業9年貶值70萬元。



西沙盤呎價17113元 標準戶新高



美聯物業聯席區域經理葉容生表示，粉嶺逸峯5座中層A室套三房戶，實用面積616方呎，以750萬元成交，實用呎價12175元，原業主2024年6月以660萬元入市，不足2年賬面賺90萬元或13.6%。



炒家天堂西沙SIERRA SEA本月暫錄16宗二手買賣，美聯物業聯席區域經理區祺彬透露，SIERRA SEA第1B期3座高層A室，實用面積523方呎，三房間隔，剛以895萬元成交，實用呎價達17113元，創屋苑標準單位二手呎價新高，一手原業主持貨一年，賬面賺206.42萬元或30%。



翻查紀錄，SIERRA SEA最高二手呎價於今年3月錄得，為1A期一個地下連花園兩房戶，成交呎價17222元，紀錄保持至今。