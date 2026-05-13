美國專家建議美中就對台軍售問題達妥協

美國專家金來爾（左）和史文都建議美中可以就對台軍售問題達成妥協。(中評圖) 中評社華盛頓5月12日電（記者 余東暉）美國亞洲安全問題專家金來爾（Lyle Goldstein）指出，考慮到美中關係的穩定與和平比台灣地位更為重要，華盛頓與北京在美國對台軍售問題上達成妥協是合理的。另一位美國亞洲安全專家史文（Michael Swaine）也建議，可以考慮以美方減少對台軍售，換取北京減少對台軍事壓力。



特朗普政府近期有意對台大筆軍售，是北京峰會上中方最大的關切之一。已經踏上前往北京旅途的特朗普11日在白宮被問到是否仍對台售武時表示，他將在北京峰會上與中方討論這個問題，中方“不想我們這麼做”。



此言在美國引發特朗普會否在對台軍售問題上與中方達成某種妥協的關注。而在特朗普第一任內被列入美國對台政策基礎之一的“六項保證”，有兩項與軍售有關：不設定終止軍售日期；不就軍售議題徵詢北京意見。



美國智庫國防優先亞洲接觸項目主任金來爾12日表示，在北京峰會上，中方可能會就台灣問題，特別是美國向台灣大規模出售武器一事，提出其慣常的反對意見。特朗普應該一如既往地重申華盛頓長期以來奉行的“一個中國”政策，並明確表示美國“不支持台灣獨立”。此外，考慮到美中關係的穩定與和平比台灣地位更為重要，與北京在軍售問題上達成妥協是合理的。



金來爾指出，此次訪問以貿易和投資為中心，合情合理。強勁的美中貿易有利於經濟增長，並能改善眾多美國人的生活。許多美國領先企業的首席執行官參加此次峰會是恰當的，因為加強兩個超級大國之間的經濟關係將極大地促進美國企業的增長和發展機遇。