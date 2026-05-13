上月內地客買港住宅1892夥　兩年最多

內地買家於本港一二手住宅註冊量。（大公報） 中評社香港5月13日電／內地客來港掃樓蔚然成風，今年4月內地買家於本港一、二手住宅的註冊量共1892宗，按月增47.7%，創兩年新高。



大公報報導，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，並以買家姓名的英文拼音鑒別，4月內地買家於本港一、二手住宅市場的註冊量共1892宗；涉及金額按月上升30.7%至約189億元，為17個月高位。值得留意的是，內地買家註冊宗數已連續14個月超越千宗，涉及金額亦連續11個月突破百億元，同創2010年有紀錄以來最長。



美聯物業分析師岑頌謙指出，雖然2月底中東地緣局勢升溫，但本港樓市依然向好，4月一手私樓及二手住宅註冊量創兩年新高，反映內地買家入市動力強勁。展望未來，人民幣走強會提升內地買家入市意欲，特區政府積極搶人才，不少內地專才來港工作，在租金持續上升的情況下，部分“轉租為買”，相信內地買家入市情況延續。



至於今年首4個月內地買家入市港樓共5777宗，相當於去年全年13906宗的41.5%，涉及金額616億元，相當於去年約1379億元的約45%。隨著多項利好因素持續，岑頌謙預期，今年內地買家註冊量及金額將再創新高。



主力掃新盤 涉逾千夥



4月內地買家註冊量急升，主要來自一手市場，涉及1032宗，按月大升95.8%；同期二手住宅錄860宗，按月漲14.1%，反映內地買家入市港樓明顯傾向新盤市場。若單以新盤計算，4月最多內地買家購入的新盤為尖沙咀瑜意，暫涉95宗；日出康城海瑅灣暫涉92宗排第二位。



此外，美聯物業高級區域營業董事張詠思透露，西貢匡湖居剛錄投資移民入市，該屋苑第2期D段兩間相連屋，實用面積共3886方呎，望內海，議價1680萬元後，以6000萬元成交，實用呎價15440元，較市價低約兩成。