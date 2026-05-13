富權：沈伯洋參選台北市長　“蜀中無大將”？

中評社香港5月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：沈伯洋參選台北市長是“蜀中無大將廖化當先鋒”？以下為文章內容。



二零二六年“九合一”選舉將至，民進黨“選對會”委員昨日傍晚收到開會通知，將於今日上午十時召開委員會議，預計提名沈伯洋參選台北市長，挑戰尋求連任的中國國民黨籍台北市長蔣萬安。待在中午召開的民進黨中執會通過提名後，兼任黨主席的賴清德預計於當天下午親自主持提名記者會，為沈伯洋披上競選背帶。沈伯洋昨日面對媒體詢問說，謝謝大家關心，提名決定尊重“選對會”，他會持續準備台北市政，找出對台北市民真正有幫助的政策。



民進黨提名“不分區立委”沈伯洋參選“二零二六”台北市長，主要是在缺乏更強候選人、派系共識、戰術考量下的結果。民進黨在台北市長選舉長期處於劣勢，二零一八年姚文智的得票率僅獲百分之十七點二八，二零二二年陳時中也僅得百分之三十一點九三。黨內缺乏有勝算人選，原本被看好的潛在人選“行政院副院長”鄭麗君曾被點名，但她需處理台美關稅等事務，難以抽身。過去幾年傳出的潛在人選包括王世堅、吳怡農、徐國勇等，但多數人不願或不適合出戰（首都選戰資源消耗大、勝算低）。吳怡農有所動作（開政治獻金帳戶），但黨內支持度與聲量不足。資歷和民調都優於沈伯洋的林右昌，因屬於“英系”人馬，在賴清德的派系考量下被排除。在“能打的人全都不願意上，也上不了”的情況下，沈伯洋成了唯一“願意且能夠上場”的人選，讓民進黨在藍綠對決中不至於直接棄權。



而且，沈伯洋屬於“賴系”，提名他既是對“英系”的制衡，也避免吳怡農等“英系”背景人物上位。“蘇系”雖然反對，擔心將會連累新北市長蘇巧慧的選情，但未能阻止提名。總之，提名沈伯洋是賴清德在“無人可用”的困境下，為了貫徹自身政治路線而做出的戰略性妥協。這是一場放棄勝選、專注於意識形態動員的選舉佈局。



這就形成了“蜀中無大將，廖化當先鋒”的態勢。民進黨在應對台北市長選舉中，沒有頂尖大將，只能讓二線角色（廖化）頂上。在綠營支持者看來，沈伯洋是勇敢迎戰、年輕有戰力；在中立觀察者眼中，確實有“無更好人選”的無奈感。其他熱門人選難以出線，沈伯洋成為“可接受的共識人選”。這是民進黨在現實條件下的務實（或妥協）選擇：人才有限、派系平衡、戰術需要。



民進黨提名沈伯洋參選台北市長，並非是基於其勝選的考量，而是一系列政治算計下的戰略性佈局。實際上，民進黨高層普遍認識到，在現任市長蔣萬安施政滿意度高、民調大幅領先的情況下，沈伯洋勝選的可能性微乎其微。因此，此次提名並非為了贏得二零二六年的台北市長選舉，而是服務於更長遠的政治目標。



其一是深化“抗中”路線，鞏固基本盤，提名沈伯洋是民進黨將選舉主軸拉回“抗中保台”意識形態對決的關鍵一步。沈伯洋作為“黑熊學院”創辦人，其“台獨”立場鮮明，是“反中”急先鋒。通過他參選，民進黨意圖將市政議題（如環境衛生、交通等）邊緣化，轉而炒作兩岸關係和“主權”議題，以此鞏固和動員其“深綠”基本盤。有分析認為，提名一個已被大陸國台辦點名為“台獨頑固分子”並被公安機關立案偵查的人選，也是民進黨對大陸反“獨”決心和工具箱邊界的一次試探。

