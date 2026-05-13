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巴基斯坦否認在巴伊朗飛機涉軍事用途
http://www.CRNTT.com   2026-05-13 11:29:58
　　中評社北京5月13日電／巴基斯坦外交部12日發表聲明，否認有關在巴伊朗飛機涉及軍事用途，稱相關報導“具有誤導性且聳人聽聞”。

　　來源：新華網

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