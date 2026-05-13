國台辦5月13日例行發布會全文

國台辦於5月13日上午舉行例行新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗13日在例行記者會上就台“軍購特別條例”通過、特朗普訪華、五一期間廈金“小三通”客流爆滿、“和平統一後台灣精神生活會更好”等議題回答記者提問，以下是問答全文：



張晗：各位記者朋友，大家上午好！歡迎參加國務院台辦例行新聞發布會，下面請大家提問。



新華社記者：第三屆海峽兩岸中華文化峰會5月11日在北京開幕，請介紹本屆峰會主要情況、成果。



張晗：為深入貫徹習近平文化思想和習近平總書記會見中國國民黨主席鄭麗文發表的重要講話精神，進一步促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，兩岸有關機構和文化團體於5月11日至13日在京舉辦第三屆海峽兩岸中華文化峰會。兩岸嘉賓共約2000人與會，其中台灣嘉賓、文化界代表人士、青年和基層代表共約1000人。



兩岸中華文化峰會以“傳承•弘揚•發展”為永久主題，本屆峰會以“血脈相連、文化相通”為年度主題，舉辦開幕式、主論壇，文學、文創、影視音、戲劇、傳統文化分論壇及兩岸媒體人峰會，還舉辦峰會特展、交響音樂會、京劇演出等展演展示，組織兩岸宗親、“台灣青年看北京”等社團、青年文化交流活動。這些活動的舉辦，必將進一步促進兩岸同胞心靈契合，共同攜手弘揚中華文化。



人民日報記者：國務院台辦發言人在之前發布會上已分別闡釋了和平統一後台灣“七個更好”中的四個“更好”，受到兩岸輿論高度關注。請問發言人對“和平統一後，有強大祖國做後盾，台灣精神文化生活會更好”有何闡釋？



張晗：“和平統一、一國兩制”是實現國家統一的最佳方式，最符合包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益。統一之後，在強大祖國懷抱裡，廣大台灣同胞的精神文化生活將得到更好保障、更大發展、更快提升。



一是文化根脈回歸真正精神家園。中華文化是兩岸同胞心靈的根脈與歸屬。和平統一後，中華優秀傳統文化、歷史記憶、民族精神將在台灣得到更好傳承與弘揚，台灣民眾不再處於文化身份模糊、歷史認知混亂的狀態。從閩南文化、客家文化到民俗信仰、文學藝術，都能在中華文化根脈滋養中綻放更加燦爛的光芒，台灣同胞生而為中國人的精神世界更充實、歸屬感更強。



二是文化發展空間極大拓展，文化事業將更加繁榮。和平統一後，台灣社會的文化創造力將得到充分發揮。台灣文藝、影視、音樂、出版等作品，可便捷進入大陸巨大市場，獲得在文化事業、文化產業、人才培養、非遺傳承等方面的政策與資源支持，相關業界人士可在更大平台、更多機遇中實現自身更好發展，並在國際上獲得更多發展機會。兩岸文化交流蓬勃開展，台灣文化特色在中華文化整體繁榮中將大放異彩。



三是擺脫政治操弄，精神世界將更清朗安寧。長期以來，台灣社會精神文化被政黨紛爭、意識形態對抗嚴重干擾，教育、媒體、輿論被刻意扭曲、激烈對立。和平統一後，政治操弄得到糾正，島內社會從迷茫、焦慮轉向淡定、從容，人心安定、社會和諧。民眾對精神文化生活的需求將得到更好滿足，可以安心生活、專注發展、追求幸福，不再被裹挾於對抗與撕裂之中。



四是民族尊嚴提升，志氣底氣更足。和平統一後，台灣同胞無論在世界任何地方，都有強大祖國作為堅強後盾，不再是國際博弈的“棋子”，不再怕被外人冷眼看待，而是昂首挺胸、堂堂正正的中國人。他們將是偉大祖國的主人翁，民族自信心、自豪感全面提升，將獲得最根本、更持久的精神富足。



博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的“根”與“魂”，是我們共同的傳家寶。站在民族復興歷史潮頭，兩岸同胞唯有攜手同心、相向而行，才能讓兩岸文化交融更深厚、同胞情誼更濃厚，讓每一位台灣同胞都收穫穩穩的幸福，煥發全新的精氣神。