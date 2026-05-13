特朗普將遊北京天壇　歷史學者：完美舞台

這裡是深度展現中國悠久歷史的完美舞台。(資料相) 中評社香港5月13日電／美國總統特朗普13日晚間飛抵北京，隔天（14日）與中國國家主席習近平會談，周五（15日）啟程返回華府。除了“川習會”，特朗普此行重要行程之一是在會談之後聯袂參觀北京天壇，天壇公園已宣佈13日至14日暫停對外開放。這處重要古蹟是中國古代皇帝祈求豐年的神聖之地，或許能為美中領導人這場重大峰會帶來另一種層面的“收穫”。



路透社12日報導，對中方而言，北京天壇有如一座能展現中國韌性與文明底蘊的舞台。對特朗普而言，農業是此行重要事項，美國大豆、肉品等其他農產品都等著中方加大採購量。來自丹麥的北京歷史學者、歷史漫步旅遊業者“北京明信片”（Beijing Postcards）創辦人之一托姆（Lars Ulrik Thom）如此評價中方為特朗普安排的天壇行程：“以中國領導人來說，這裡是深度展現中國悠久歷史的完美舞台。”



特朗普鍾情排場人盡皆知。2017年11月，特朗普訪問北京，當時參觀北京紫禁城，這是中國古代帝王居所。相隔近10年，特朗普即將再度訪華，天壇行程一出，立刻成為亮點。



天壇位於紫禁城以南約7公里，1420年始建，兩者同樣由明成祖下令建造，周圍環繞古老鬆柏，如今是北京熱門旅遊景點，北京居民也把天壇公園當成日常去處，在此打太極拳、下棋、跳舞。明清兩代的皇帝每年率領大批侍從車輛，從紫禁城前往天壇祭天，祈求五穀豐收，充滿宣示統治地位的象徵意義。畢竟，歉收、飢荒、動亂都可能動搖皇帝的統治基礎。



托姆指出，“祈年殿”是天壇最著名的地標，19世紀末重建時，建材選用美國進口紅木。他認為，川習同遊天壇，從中方立場來看，意義遠遠超過展現中國古代皇家排場：“這是絕佳舞台，能向特朗普與全世界宣告：中國就在這裡，而且在此已屹立幾千年。”



中時新聞網報導，分析人士指出，特朗普關稅近期頻頻遭法院打回票，他的企圖心也有所調整，目前美國貨品主打範圍僅限於大豆、牛肉、波音飛機等，盼與中方就美國貨的銷路達成協議。其次，特朗普也想透過中方出手相助，解決他所挑起且不得民心的伊朗戰爭。



天壇之旅很可能也成為特朗普要求中方承諾採購更多美國大豆、穀物、肉品等農產品的契機。中國大陸是美國農作物最大的市場，特朗普重返執政之前，2024年美國對中國的農產品出口額約240億美元。特朗普去年重新執政後點燃對等關稅戰火，北京為此凍結多數中美貿易品項，並縮減美國大豆採購量，成了對抗特朗普的有效籌碼。



特朗普去年讓北京做出每年採購2500噸大豆、至少維持到2028年的承諾，美國豆農現在就等著看北京下單。中方加大採購量或能安撫焦慮不已的美國豆農，這對特朗普是加分項。美國農民是支持特朗普的主要族群之一，尤其今年11月期中選舉共和黨選情艱困，特朗普對中方必定有所寄望。