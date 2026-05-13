國台辦：新規增加台商安全風險純屬無稽之談

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗5月13日在例行新聞發布會上就台方對《關於產業鏈供應鏈安全的規定》的疑慮時表示，依法懲“獨”、針對的是極少數“台獨”頑固分子，新規“增加在陸台商人身安全風險”純屬無稽之談，是民進黨當局抹黑大陸的慣用伎倆。



有記者提問說，近日，國務院公布《關於產業鏈供應鏈安全的規定》。台陸委會稱，首當其衝的是對在陸外資與台商造成遵法壓力，陷入“遵守美國相關禁令即違反中國大陸法律，無視禁令則受美國制裁”的兩難挑戰；而且新規增加在陸台商人身安全風險。請問對此有何評論？



張晗指出，《關於產業鏈供應鏈安全的規定》著力推進高水平對外開放，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通，填補了大陸在相關領域的立法空白，在大陸合法合規經營的台資企業受其保護。其中涉及的制裁措施針對的是實施或協助實施危害大陸產業鏈安全的行為，並不針對合法合規運營的企業。至於所謂“增加在陸台商人身安全風險”，純屬無稽之談，是民進黨當局抹黑大陸的慣用伎倆。



有記者追問說，對於“台獨”頑固分子劉世芳外甥顔文群被所在台企解職，劉世芳稱，“台灣民眾前往大陸務必慎思，否則人身安全、財產安全都會受到威脅”；台陸委會稱“將研議反制做法”，海基會也提醒台灣民眾“赴大陸投資有風險”。請問對此有何評論？



張晗指出，劉世芳搞“台獨”是分裂國家、煽動分裂國家的犯罪行為，顔文群長期從大陸獲取利益，卻為劉提供政治獻金。兩人依法遭到懲治，罪有應得。劉世芳不思悔過自新，卻編造謊言，企圖拉台灣民眾墊背，製造“寒蟬效應”，令人不齒。



張晗強調，近年來，台灣同胞無懼民進黨當局的阻撓恐嚇，來大陸持續熱絡，其中台灣青年占比不斷提高，表明劉世芳之流恐嚇台灣民眾的圖謀沒有得逞，也不會得逞。



張晗表示，我們的態度是一貫的，依法懲“獨”、利劍高懸，針對的是極少數“台獨”頑固分子，不涉及廣大台胞台企。台灣同胞只要願意參與兩岸交流合作，不搞分裂活動，我們對他們來大陸觀光、交流、學習、生活、就業、創業都歡迎。