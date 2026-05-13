國台辦：近期兩岸旅遊業界已經開始互訪考察

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗13日在記者會上就兩岸旅遊相關議題回答中評社提問指出，近期兩岸旅遊業界已經開始互訪考察，為後續兩岸旅遊交流合作鋪路。熱忱歡迎更多台灣同胞來大陸走一走、看一看，欣賞壯美河山、體驗同胞情誼。



張晗說，“五一”假期期間，大陸全社會跨區域人員流動量達15.17億人次，同比增長3.49%，創歷史同期新高；境內出游3.25億人次，同比增長3.6%，總花費1854.92億元，同比增長2.9%；假日消費相關行業銷售同比增長14.3%，綜合零售銷售收入同比增長12.4%；電影票房突破7.5億元人民幣。



“一幅民眾出行活躍、消費需求旺盛、文旅產業紅火的假日圖景，盡顯中國活力。”張晗說，我們熱忱歡迎更多台灣同胞來大陸走一走、看一看，欣賞壯美河山、體驗同胞情誼，在溫暖升騰的人間煙火中感受偉大祖國的繁榮昌盛。



“五一”期間大陸旅遊市場火爆的同時，廈金“小三通”客流也爆滿，金門成為大陸遊客熱門目的地。張晗表示，據不完全統計，今年“五一”假期期間，兩岸“小三通”客運航線共計發送旅客約3.29萬人次，同比增長10.57%。廈金“小三通”客運航線也迎來客流高峰，客座率超過95%，其中大陸居民赴金門旅遊近5000人次，充分體現兩岸同胞的深厚情誼和交流往來需求。



張晗也介紹，4月29日，上海市文旅局就上海居民赴金門、馬祖旅遊作出安排，這是今年2月國共兩黨智庫論壇成果的具體落實。近期兩岸旅遊業界已經開始互訪考察，為後續兩岸旅遊交流合作鋪路。



張晗指出，大陸方面始終積極推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，率先推出一系列便利措施，展現了誠意和善意。島內旅遊業界多次呼籲民進黨當局順應民意，盡快解除對兩岸旅遊交流的限制。民進黨當局應正視島內業界呼聲和民眾需求，摒棄政治操弄，盡快解除人為障礙，推動兩岸旅遊交流早日恢復正常。