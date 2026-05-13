國台辦：統一後台胞精神世界將更清朗安寧

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）國台辦發言人張晗13日在例行發布會上就“統一後台灣精神生活會更好”予以闡釋，她強調，和平統一後，台灣同胞擺脫政治操弄，精神世界將更清朗安寧。



張晗指出，和平統一後，中華優秀傳統文化、歷史記憶、民族精神將在台灣得到更好傳承與弘揚，台灣民眾不再處於文化身份模糊、歷史認知混亂的狀態，台灣同胞生而為中國人的精神世界更充實、歸屬感更強。



張晗表示，和平統一後，台灣文藝、影視、音樂、出版等作品，可便捷進入大陸巨大市場，獲得在文化事業、文化產業、人才培養、非遺傳承等方面的政策與資源支持，相關業界人士可在更大平台、更多機遇中實現自身更好發展，並在國際上獲得更多發展機會。



張晗強調，和平統一後，台灣政治操弄得到糾正，島內社會將從迷茫、焦慮轉向淡定、從容，人心安定、社會和諧，可以安心生活、專注發展、追求幸福，不再被裹挾於對抗與撕裂之中。



張晗指出，和平統一後，台灣同胞無論在世界任何地方，都有強大祖國作為堅強後盾，不再是國際博弈的“棋子”，不再怕被外人冷眼看待，而是昂首挺胸、堂堂正正的中國人。



張晗說，博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的“根”與“魂”，是我們共同的傳家寶。站在民族復興歷史潮頭，兩岸同胞唯有攜手同心、相向而行，才能讓兩岸文化交融更深厚、同胞情誼更濃厚，讓每一位台灣同胞都收穫穩穩的幸福，煥發全新的精氣神。

