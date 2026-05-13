台灣軍購特別條例通過　國台辦回應

國台辦發言人張晗主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）台灣日前通過降為7800億元新台幣的軍購特別條例，國台辦發言人張晗13日在記者會上就此指出，祖國統一勢不可擋，買再多武器都是螳臂當車。



近日，島內民意機構通過上限由1.25兆元新台幣降為7800億元新台幣的“軍購特別條例”。民進黨對此稱，遺憾“在野黨”將美方與國際的提醒當作耳邊風，可能讓未來防務安全出現破口。但有輿論質疑，無論通過任何版本的軍購預算，都是被美國當成談判桌上的籌碼。



張晗就此表示，我們堅決反對台美軍事勾連。民進黨當局所謂“防務安全”包藏著“以武謀獨”、“以武拒統”的種種禍心，其大肆揮霍台灣老百姓的血汗錢，甘當美國的“提款機”，損害台灣民眾切身利益，破壞台海和平穩定。



張晗強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的決心堅如磐石，能力堅不可摧。正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，買再多武器都是螳臂當車，只會讓“台獨”加速敗亡，受到歷史和正義的審判。



對於美方不滿7800億元新台幣的“軍購特別條例”，張晗指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題，停止售台武器，不要向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。