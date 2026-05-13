台灣少數民族文化交流活動在泉州啟幕

參觀山海相融念歸處 台灣少數民族專題展（主辦方供圖） 中評社泉州5月13日電／5月13日上午，“根脈同源·藝彩同輝——台灣少數民族文化交流活動”在中國閩台緣博物館舉辦。全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝，全國人大常委會委員、全國台聯會長，台盟中央副主席鄭建閩，福建省人民政府副省長、台盟福建省委會主委江爾雄，福建省政協副主席，民盟福建省委會主委阮詩瑋，泉州市委書記張毅恭等各級領導出席。



本次活動由台盟中央、全國台聯指導，福建省民族與宗教事務廳、福建省台聯、台盟福建省委會、福建省文物局、福建中國閩台緣博物館聯合主辦，泉州市民族與宗教事務局、泉州市文旅局、泉州市台聯、台盟泉州市委會、全國台企聯福建江西工作區協辦。多方協同聯動、凝聚合力，精心打造兩岸民族文化交流展示的標誌性項目，為兩岸同胞搭建起文化互鑒、情感互通的重要平台。



啟幕儀式現場氛圍熱烈，兩岸少數民族代表歡聚一堂、載歌載舞，盡顯交融之美。14名來自台灣的排灣、阿美、布農等少數民族同胞深情演唱《我們都是一家人》，並與18位來自祖國大陸壯族、哈薩克族、蒙古族、維吾爾族、布依族、侗族、白族等在泉少數民族學生代表，共同身著絢麗民族服飾攜手起舞，靈動優美的舞姿，生動展現出兩岸少數民族各具特色又一脈相承的民俗風情，為深化兩岸民族文化交融注入鮮活力量。



隨後參觀《山海相融念歸處——台灣少數民族專題展》。該展由全國台聯傾情借展268件珍貴展品，也收到台胞朋友們熱心捐贈部分展品。參觀時，台灣少數民族代表現場講解所捐贈的相關展品，分享展品背後的故事；大陸佘族代表同步展示佘族服飾的工藝精髓與文化底蘊，直觀呈現兩岸少數民族服飾文化的同源性與獨特魅力；台胞王熏瑜與意大利文博愛好者Alberto（中文名：李嘉）詳細介紹其提供的早期台灣少數民族文化老明信片，向現場公眾展示早期台灣少數民族的生活風貌、民俗風情與文化印記。



活動還設置台灣少數民族文化體驗區，圍繞“形、紋、色”三大文化維度，精心打造9項涵蓋視覺藝術、非遺手作、情景互動、闖關研學的五感體驗課程，以多元社教形式生動詮釋“閩台同源、山海同心”的深刻內涵，推動從“靜態觀展”向“動態參與”的公共文化服務延伸。同時，深度挖掘展覽相關符號、民族紋樣與文化IP，系統開發設計貼布書簽、創意拼圖、拼接積木、金屬掛件、毛絨玩偶、金屬冰箱貼、金屬隨身鏡等多款特色文創產品，同步推出兩款主題自助蓋章票根，讓文化可賞、可觸、可留存，推動長效傳播與活態傳承。



此次“根脈同源·藝彩同輝——台灣少數民族文化交流活動”的舉辦，是深化兩岸文化交流、增進同胞情感認同的生動實踐，也是鑄牢中華民族共同體意識的具體體現。活動籌備與落地，凝聚著兩岸同胞的共同心血——台盟中央、全國台聯全程指導，省、市各級單位統籌保障，兩岸專家學者提供學術支持，台胞無償捐贈珍貴展品與影像資料，台灣少數民族代表傾情展演，國家級非物質文化遺產傳承人積極互動，充分彰顯兩岸同胞血脈相親、共護文脈、共盼團圓的赤誠之心。

《山海相融念歸處——台灣少數民族專題展》在中國閩台緣博物館一樓西齋展廳展出，開展時間為2026年5月13日。