中國南方暴雨北方高溫持續　南北氣溫“倒掛”

中評社香港5月13日電／中國氣象局13日9時30分啟動重大氣象災害（暴雨、強對流）四級應急響應，中央氣象台10時針對南方多地雷暴大風、冰雹天氣和暴雨發佈強對流天氣藍色預警和暴雨藍色預警。



同時，北方地區的今年首次高溫天氣過程13日繼續發展，高溫範圍擴大、強度走高，多地將迎來今年首個高溫日。北方普遍高溫和南方持續降雨，由此出現南北氣溫“倒掛”。



南方多地暴雨需防山洪和地質災害



中央氣象台預計，13日14時至14日14時，江南東南部、華南北部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。其中，江西南部、廣東西北部等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上。



中央氣象台同時預計，13日14時至14日14時，福建大部、江西東南部、湖南南部、廣東北部、廣西東北部及西藏東南部等地部分地區有大到暴雨。其中，江西東南部、福建西部、廣東東北部等地部分地區有大暴雨。



新華社報導，氣象專家提醒，江西東南部、福建西部等局地可能發生山洪、地質災害、中小河流洪水等災害，公眾應遠離山區、河穀等地勢低窪地區。江西南部、廣東西北部等部分地區有雷暴大風、冰雹等強對流天氣，公眾可關注當地氣象部門發佈的臨近預報、預警信息，儘量避免在強對流活躍時段外出。



北方多地將迎來今年首個高溫日



中央氣象台預計，13日，華北、黃淮等地氣溫將升高。內蒙古中部、華北、黃淮東部等地部分地區氣溫將達到32℃至34℃，局地有35℃至37℃高溫天氣。



在今年北方首次高溫天氣過程中，多地最高氣溫普遍突破30℃。其中，西安11日最高氣溫達到35.5℃，首個高溫日較常年提前15天，是今年北方首個出現高溫的省會城市。中央氣象台預計，13日至14日，高溫範圍和強度將達到本次高溫天氣過程峰值，太原、石家莊、天津、濟南等地都有可能迎來今年首個高溫日。



氣象專家提醒，高溫天氣持續，相關地區公眾需注意防暑降溫，外出儘量避開高溫時段。



南方陰雨和北方高溫致南北氣溫“倒掛”



本次高溫天氣過程集中在西北、華北、黃淮等地，南方多地雨天持續，出現南北氣溫“倒掛”。



氣象專家表示，氣溫的高低主要受太陽高度角、雲層遮擋、下墊面等因素影響。春末夏初，北半球太陽直射點北移，緯度帶來的溫差被大幅縮小，為北方升溫創造了基礎條件。近期，北方受大陸暖高壓控制，天氣晴朗少雲，大氣通透，無雲層遮擋，太陽輻射能直達地面，近地面氣溫迅速攀升，出現高溫天氣。



同時，南方大多處於副熱帶高壓邊緣地帶，水汽充沛，陰雨天氣頻發，厚重雲層削弱太陽輻射，阻擋熱量抵達地面。



據中央氣象台預報，北方地區的炎熱將不會持續太久，新一股冷空氣開始影響我國。13日至15日，受冷空氣影響，新疆、內蒙古、甘肅中西部、華北北部、東北地區中北部等地有6℃至10℃降溫，局地降溫超過12℃，上述部分區域並伴有沙塵天氣。