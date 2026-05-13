美國人要多痛苦才止戰？特朗普一句話傷選民心

中評社香港5月13日電／美國勞工統計局周二公布4月整體消費者物價指數（CPI）月漲0.6%、年漲3.8%，月漲幅符合市場預期，而年漲幅高於市場預估的3.7%，並創下2023年5月以來最大漲幅。排除食品與能源價格後，核心CPI月漲0.4%、年漲2.8%，高於市場預估的月漲0.3%、年漲2.7%。受荷姆茲海峽封鎖影響，4月能源價格指數年漲17.9%，創下2022年9月以來最大漲幅。汽油價格指數年漲28.4%，創下2022年7月以來最大漲幅。



美國國防部高層透露，這場伊朗戰爭已經耗費美國290億美元，較上月底公布的官方數字增加40億美元。



當記者提問美國人的經濟痛苦要到什麼程度，才會促使他達成協議時，特朗普在飛往北京之前表示：“完全不考慮”。



《中時新聞網》報導，特朗普表示：“在談到伊朗問題時，唯一的重點就是他們不能擁有核武。我不會考慮美國人的經濟狀況，也不會考慮任何人。我只在乎一件事：我們不能讓伊朗擁有核武。沒別的了。這是我唯一的動機”。



這些言論可能引發批評。美國將在11月舉行期中選舉，而生活成本已經成為選民最關心的議題之一。



根據路透社/Ipsos周一完成的民調，三分之二的美國人（其中，三分之一是共和黨人和其餘幾乎為民主黨人）認為特朗普並未清楚解釋為什麼美國發動這場戰爭。



周三原油價格回落，但美伊僵局導致荷姆茲海峽封鎖仍使全球基準布蘭特期油價格居高不下，目前來到每桶106美元。美國期油暫報每桶100.86美元。