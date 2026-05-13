日企又出走台灣！資生堂關閉新竹廠

中評社台北5月13日電／輪胎大廠普利司通之後，又有日企關閉台灣廠區。日本美妝巨擘資生堂（Shiseido）宣布關閉其在台灣新竹縣湖口鄉的生產基地，預計於2027年第一季停止生產，並在同年下半年正式結束營運，此舉旨在優化全球生產與物流體系，提升營運效率與成本效益。



中時新聞網綜合日媒報導，新竹廠約有170名員工，公司將依法妥善處理資遣事宜，提供離職員工資遣費及再就業協助。新竹廠的生產業務轉移至日本國內廠區，未來除了日本廠區之外，資生堂在亞太地區只剩下大陸上海與北京的工廠，原先新竹廠負責生產台灣及亞太地區的護膚產品。



資生堂指出，期望進一步提高全球工廠的整體運轉率，並顯著改善成本結構。此舉也反映了資生堂在全球化佈局下，對生產基地進行策略性調整的趨勢，未來資生堂在亞洲市場的生產佈局將更加聚焦，可能對區域供應鏈產生連帶影響。



台灣資生堂未來會將重心放在流通事業的拓展，以建立更具機動性與市場反應速度的營運體制，此策略轉變顯示資生堂期望透過優化資源配置，更靈活地應對快速變化的全球美妝市場需求。



此外，全球地緣政治關係不斷惡化，戰爭已經影響銷售並拉高生產成本，資生堂預估將受到約3200萬美元的衝擊。關閉新竹廠之後每年可以減少10億日圓的固定成本，關廠則會產生一次性35億日圓費用，2026年度與2027年度各負擔20億日圓與15億日圓。