中美在韓國磋商經貿　討論解決問題拓展合作

當地時間5月13日，中美兩國經貿團隊在韓國舉行中美經貿磋商。這是5月13日磋商前，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手。（新華社） 中評社香港5月13日電／當地時間5月13日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特在韓國舉行經貿磋商。



新華社報導，中美雙方以兩國元首重要共識為指引，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就解決彼此關注的經貿問題和進一步拓展務實合作進行了坦誠、深入、建設性的交流。