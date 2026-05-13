去年全國廣電和網絡視聽行業總收入同比增5%

中評社香港5月13日電／國家廣播電視總局13日發布2025年全國廣播電視行業統計公報稱，2025年全國廣播電視和網絡視聽行業總收入15464.29億元，同比增長5.22%，其中實際創收收入13308.13億元，同比增長5.00%。



根據公報，實際創收收入中，短視頻、網絡直播等收入4795.44億元，同比增長11.28%；廣播電視機構交互式網絡電視（IPTV）、互聯網電視（OTT）收入266.69億元，同比增長3.14%；網絡視聽用戶付費、節目版權等服務收入1867.81億元，同比增長0.43%；廣告收入3166.27億元，同比下降0.39%；有線電視網絡收入721.58億元，同比下降2.41%。



新華社報導，公報稱，2025年全國廣播節目製作時間713.24萬小時，播出時間1617.19萬小時。電視節目製作時間242.02萬小時，播出時間1992.28萬小時。2025年全國製作發行電視劇110部、3376集，製作發行電視動畫片336部、9.39萬分鐘，製作電視紀錄片4.88萬小時。



根據公報，截至2025年底，全國廣播節目綜合人口覆蓋率99.76%，電視節目綜合人口覆蓋率99.83%，分別比2024年提高0.02和0.01個百分點；全國開展廣播電視和網絡視聽業務的機構近6萬家；全國廣播電視和網絡視聽從業人員105.30萬人。