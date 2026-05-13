謝鋒接受美媒專訪　縱論習特會、台灣問題等

中國駐美國大使謝鋒就美國總統特朗普訪華和中美關係接受美國《新聞周刊》（Newsweek）高級外交政策記者湯姆·奧康納專訪。(來源：中國駐美大使館網站) 中評社香港5月13日電／2026年5月5日，中國駐美國大使謝鋒就美國總統特朗普訪華和中美關係接受美國《新聞周刊》（Newsweek）高級外交政策記者湯姆·奧康納專訪，圍繞即將舉行的中美元首北京會晤、台灣問題、伊朗問題、中國內外政策和“十五五”規劃綱要、中美貿易、芬太尼問題、中美管控競爭、人工智能、“成為中國人”“極致中國化”文化現象與中美人文交流等回答了提問。5月12日訪談內容在該刊網站刊登，全文如下：



奧康納：特朗普總統經常公開稱讚習近平主席，兩國領導人之間的互動如何？特朗普總統計劃於5月13日至15日訪華，中方對即將舉行的中美元首北京會晤有何期待？



謝鋒：元首互動為中美關係提供了不可替代的戰略引領。習近平主席和特朗普總統相互尊重，保持密切溝通，去年以來5次通話、多次通信，並在韓國釜山成功會晤，為中美關係校正航向，引領兩國關係實現總體穩定。特朗普總統多次表達再次訪華意願，習近平主席表示歡迎並發出邀請。雙方正抓緊推進有關籌備工作。



當前世界動蕩加劇，中美關係的戰略意義更加凸顯，一個穩定、建設性的中美關係不僅符合兩國人民根本利益，也是國際社會普遍期待。希望在雙方共同努力下，中美元首北京會晤取得成功，為今後一個時期中美關係指明正確發展方向，拉長對話合作清單、推進積極議程，縮短負面問題清單、妥善管控分歧，不僅推動今年中美關係穩定健康可持續發展，而且探索中美相互尊重、和平共處、合作共贏的新時期正確相處之道。



奧康納：有消息稱中國正從伊朗戰爭中受益，並在軍事上支持伊朗。您對此怎麼看？中國在伊朗戰爭中扮演了什麼角色？



謝鋒：對各國人民來說，和平最重要，生命最寶貴，穩定最難得。中國長期奉行獨立自主的和平外交政策，一貫反對在國際關係中動輒使用武力。



從伊朗戰事第一天起，中方就堅定站在和平一邊，致力於勸和促談、停火止戰。習近平主席提出四點主張，呼籲各國堅持和平共處原則、堅持國家主權原則、堅持國際法治原則、堅持統籌發展和安全，為化解中東危機提出中國方案。王毅外長同巴基斯坦外長共同提出五點倡議，為促成美伊談判貢獻力量。中國發揮的公道、負責任、建設性作用受到國際社會廣泛贊譽。



但有人唯恐天下還不夠亂，炮製“中國受益”“中國軍事援伊”等假新聞，目的就是抹黑中國，挑動中美對抗，破壞中美高層互動。這些都是別有用心的虛假信息，各國有識之士應該徹底識破，不信謠不傳謠。



霍爾木茲海峽航道被封鎖、國際能源市場被擾亂、全球產供鏈被衝擊，這對中國、對世界都是深重災難。這場戰爭本來就不該發生，應該立即停止。中方希望美伊保持談判勢頭，支持一切有利於盡快結束戰事、恢復和平穩定的努力，將繼續為和平不懈奔走。



奧康納：近期包括西方國家在內的許多領導人不停訪問中國。美國在海外軟實力的潛在挫折是否是中國擴大影響力的機遇？



謝鋒：桃李不言，下自成蹊。中國內外政策一以貫之，始終堅持做正確的事情。對內，我們致力於全面推進中國式現代化，集中精力辦好自己的事，做更好的自己，讓中國人民過上更加美好的生活。對外，我們致力於推動構建人類命運共同體，與各國共同走和平發展之路，共同踐行四大全球倡議，共同促進人類社會發展進步。正因如此，越來越多國家視中國為確定性基石和穩定性港灣，認定中國這個夥伴值得交、必須交，中國的“朋友圈”越來越大、越來越紅火。



今年3月，中國全國兩會審議通過了“十五五”規劃綱要，不僅擘畫了今後5年推進中國式現代化的路線圖，而且給世界提供了難得的重大利好。中國連續多年對全球經濟增長貢獻率超過30%。未來5年，一個繼續推進高質量發展、高水平對外開放的中國，將為世界經濟注入穩定可期的新動能，為各國發展提供不可多得的新機遇。



“十五五”規劃同樣給中美互利合作帶來廣闊空間。未來5年，中國市場持續擴大，增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點將進一步釋放萬億級市場“超級紅利”；創新生態好，作為新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，將為企業提供創意落地的試驗場和價值躍升的新高地；營商環境佳，中國將持續打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，讓外企在華安心舒心。我們歡迎美國工商界把握歷史機遇，與中國攜手開創互利共贏的美好未來！



奧康納：中美去年曾爆發激烈關稅戰，之後有所穩定。但有觀點認為，中美貿易不平衡問題沒有得到根本解決，“中國產能過剩”還在加劇。您對此怎麼看？



謝鋒：歷史反復證明，打關稅戰貿易戰只會兩敗俱傷，損人害己，而且拖累世界。在兩國元首引領下，中美經過六輪經貿磋商達成了一系列共識，好不容易把雙邊經貿關係穩住了，值得珍惜。但這還遠遠不夠，希望美方繼續往前走，徹底取消單邊關稅等限制措施。

