美專家預測習特會成果 雙邊關係短期穩定

中美元首互相握手（白宮資料圖） 中評社香港5月14日電（記者 郭至君）在《外交家》13日的“亞洲地緣政治”播客節目中，主持人安基特·潘達和凱蒂·普茨邀請到《外交家》總編輯香農•蒂耶茲（Shannon Tiezzi）共同預測美國總統特朗普的訪華行程，據悉，期間他將與習近平主席會晤，儘管可能的議程眾多，但台灣、貿易與伊朗問題最有可能也是最值得關注的議題。



蒂耶茲在播客中表示，最能夠達成“雙贏”的領域應該是經貿部分，特朗普希望中國採購美國的農產品、波音飛機；中國也希望美國可以放鬆對華出口管制以及在半導體和AI方面的限制。“如果看誰在空軍一號上與特朗普隨行，就非常有趣，我們可以看到十幾家科技公司巨頭如特斯拉的馬斯克、蘋果的庫克都在名單之中，他們很多人的公司都與中國有著很深的嵌入式關係，比如特斯拉在上海有工廠，也有很多與中國公司就是直接的競爭對手。從這裡可以看出，當前的中美關係是動態多變的，沒有任何一項成果是唾手可得的（no low-hanging fruits）。”



談及伊朗局勢，蒂耶茲說，中國對當前中東戰亂的態勢表現出來的立場具有連貫性，中國希望霍爾木茲海峽重開，希望一切回到正軌。她認為“習特會”上會談及伊朗局勢但不會有什麼重大的突破，因為這算是中美關係之間的刺激因素。“因為不太可能達成什麼明顯的共識，所以他們可能不會希望媒體過度聚焦於這個話題。”她表示。



談及台灣問題，蒂耶茲分析稱，中國一直以來都希望美國可以支持“一中原則”並且反對“台獨”，她認為特朗普本次中國行可能會在台灣問題上給出與以往美國總統不太一樣的表態，“他說會與中國領導人談論對台軍售，但如果真這樣做，就打破了美國對台六項保證，會觸及中方紅線。”



總的來說，蒂耶茲認為特朗普會後可能在社交媒體上對成果進行吹噓、炫耀，但中美關係的本質不會因一次高層峰會就產生巨大的變化。“回溯特朗普2017年訪華，我們看到2018年的中美關係並不盡如人意。這一次，雙方至少在短期內，有動力使雙邊關係趨於穩定。”她說。