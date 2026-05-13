中國空間站首次人類“人工胚胎”實驗進展順利

中評社香港5月13日電／記者13日從中國科學院空間應用工程與技術中心瞭解到，隨天舟十號上行太空的人類“人工胚胎”實驗樣本，已裝置於中國空間站實驗模塊，目前實驗進展順利。



這是世界首次在太空開展的人類“人工胚胎”實驗。



新華社報導，5月11日，包括“人工胚胎”在內的41項空間科學實驗項目，隨天舟十號貨運飛船抵達空間站。當晚約10時，“人工胚胎”實驗樣本被在軌航天員裝入空間站實驗模塊。



“目前實驗進展非常順利，預設好的自動化系統每天都會為它們更換新鮮的培養液。”“人工胚胎”空間科學實驗項目負責人於樂謙介紹，他們將通過這項實驗對關乎人類未來在太空長期駐留、生存、繁衍等問題展開前期研究。



人工胚胎，是用幹細胞構建的與真正胚胎非常相似的一種結構。“那麼，人類‘人工胚胎’，就是以人類幹細胞為原材料制備的。”於樂謙強調，“這不是真正的人類胚胎，不具備發育成為個體的能力，但可作為模型用於人類早期發育研究。”



據瞭解，“人工胚胎”實驗樣本包括兩款模型，一種是放在子宮細胞上，一種是置於微流控芯片裡，旨在瞭解太空微重力環境對人類胚胎早期發育的影響。與之完全相同的實驗樣本，也同步在地面實驗室開展。



根據計劃，人類“人工胚胎”在太空完成5天的實驗周期後，實驗樣本將在軌凍存並擇機下行，後續回到地面實驗室進行天地對比分析。



“期待通過天地實驗樣本的發育比對，探索研究空間環境對人類胚胎早期發育的影響因子，解決人類在太空長期生存面臨的風險和挑戰。”於樂謙說。