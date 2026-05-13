創歷史 港製科研載荷“天韻相機”運抵太空

左起：項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼“傑出創科學人”蘇慧，項目負責人、“國家卓越工程師”兼科大土木及環境工程學系系主任張利民，項目系統工程師、科大新興跨學科領域學部副教授翟成興，與“天韻相機”模型合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月13日電（記者 盧哲）香港科技大學13日宣佈，科大牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀“天韻相機”，已於5月11日隨天舟十號貨運飛船順利升空，並成功運抵中國“天宮”太空站。這是香港首項登上國家太空站的科研載荷，也標誌著香港在高端航天儀器研發領域實現歷史性突破。



科大當天舉行記者會，由項目團隊介紹具體情況，並展示“天韻相機”模型。該項目由科大研究團隊領軍，匯聚跨學科領域的專家學者。



“天韻相機”（Multi Spectral Imaging Carbon Observatory, MUSICO）是一套輕小型、高解析度、高精度的溫室氣體點源探測載荷，可從太空精準測量二氧化碳（CO₂）及甲烷（CH₄）兩大主要溫室氣體。其原理是分析太陽光穿過大氣層並經地表反射後的光譜變化，識別不同氣體的吸收特徵，從而計算濃度分佈並鎖定具體排放來源，可有效監測發電廠、堆填區等重點排放設施。



現場展示了1：1呈現的“天韻相機”模型，儀器體積比家用洗衣機更小，但能維持極高的光譜解析度及百米級空間分辨率。



科大校長葉玉如在記者會上表示，科大研究團隊能夠參與國家太空站航天科研任務深感榮幸，亦衷心感謝國家及香港特區政府長期以來的信任與支持。是次項目不僅充分彰顯科大在航天與航空工程、衛星遙感及環境工程領域多年積累的科研優勢，更證明香港科研力量有能力在國家最高層級的航天平台上作出實質貢獻。



葉玉如介紹，MUSICO作為全球首款輕小型高精度溫室氣體點源探測載荷，未來將在國家太空站持續運作，為國家提供自主、可控、高可信度的二氧化碳與甲烷排放監測數據，直接服務於國家“碳達峰、碳中和”戰略目標，並為“美麗中國”建設及全球氣候治理提供科學支撐。



項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼“傑出創科學人”蘇慧教授介紹了項目的建設過程。她說，MUSICO在研發中面臨多項關鍵技術挑戰——如何在嚴格的體積與重量限制下，同時兼顧高光譜解析度、高空間分辨率及多種溫室氣體的協同監測。團隊在光學設計、精密加工、及系統整合等方面進行了大量測試與優化，確保儀器在高速運行及極端太空環境下，仍能長期提供可靠、精準的溫室氣體數據。



她提到，團隊有四五個月一直無法達到0.2納米的光譜分辨率，最終多方面討論合作終於克服困難。蘇慧說，項目能夠在兩年之內“從無到有”完成精密機器的製作是一個奇蹟。“將這些關鍵技術成功整合於一套輕小型載荷中，是一項具代表性的工程與科學成果，標誌著相關技術已達國際先進水平”。