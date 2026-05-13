港科研成果上太空 成員曾參與載荷專家選拔

左起：項目負責人、“國家卓越工程師”兼科大土木及環境工程學系系主任張利民，項目負責人、科大土木及環境工程學系講座教授兼“傑出創科學人”蘇慧，項目系統工程師、科大新興跨學科領域學部副教授翟成興，與“天韻相機”模型合影（中評社 盧哲攝） 中評社香港5月13日電（記者 盧哲）香港科技大學牽頭研製的“天韻相機”日前成功運抵中國“天宮”太空站，這是香港首項登上國家太空站的科研載荷。中評社記者在採訪中得知，項目團隊中的科學家還參加了港澳載荷專家的遴選。雖經層層選拔最終“尚未成功”，但顯示了香港科研工作者全面參與國家最高層級航天工程的可能。



香港科技大學13日舉行記者會，宣佈科大牽頭研製的全球首款輕小型、高分辨率、高精度二氧化碳與甲烷點源協同探測儀“天韻相機”，已於5月11日隨天舟十號貨運飛船順利升空，並成功運抵中國“天宮”太空站。項目團隊表示，這是香港首項登上國家太空站的科研載荷，也標誌著香港在高端航天儀器研發領域實現歷史性突破。



除了科研成果“上太空”，香港的科學家們也期待能夠親自“上天”參與國家航天工程。



項目負責人、“國家卓越工程師”兼土木及環境工程學系系主任張利民，及項目系統工程師、新興跨學科領域學部副教授翟成興在接受中評社記者訪問時，都提到了項目團隊的一位女性教授曾參與了香港載荷專家的選拔，並通過了多重考試。“差一點就選上了”，他們認為，香港科研人員年輕有為，綜合能力很高，“可能下一次機會能輪到她”。



載荷專家是指在空間站進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。2022年，國家宣布正式展開第四批預備航天員選拔工作，首次在香港特別行政區選拔載荷專家，引起熱烈反響。



選拔對象要求須為香港特別行政區永久性居民中的中國籍公民，需有相關專業領域博士學位，並在相關行業從業不少於3年，年齡介乎30歲至45歲。最終共有120人報名，分別來自香港各高校、特區政府部門、科研機構和企業等。



經過層層選拔，2024年公佈的消息指，完成選拔的中國第四批航天員中，包括2名分別來自港澳的載荷專家。據中國載人航天工程此前公布的2026年任務計劃，明確指出港澳航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務。而若“港產”載荷專家登上“天宮”執行科研任務，就可能親手操作港產科研載荷——“天韻相機”，從太空中剖析地球的碳排放。



張利民對中評社記者說，香港科技大學牽頭研製的“天韻相機”項目成果是香港科研力量貢獻全球氣候治理的具體實踐，也顯示香港科研有能力在國家最高層級的航天平台上作出實質貢獻。而香港的團隊“都很勇敢，身體素質完全可以上太空”，希望有機會能讓青年科學家們從更多層面參與國家科技發展。



巧合的是，中國載人航天工程辦公室在前一天正式發布神舟二十三號載人飛行任務標識，當中有形似紫荊花的圖案，引起香港網友熱議是否有香港航天員加入乘組升空，並對此充滿期待。