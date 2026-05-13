香港立法會三讀通過修訂稅務條例草案

中評社香港5月13日電／香港立法會今天三讀通過修訂稅務條例的草案，落實本年度財政預算案的建議，調高多項免稅額及特惠扣除上限；並配合去年施政報告，延長初生子女額外免稅額的申索期。另外亦就2025/26課稅年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，提供上限為3000元的一次性寬減。政府表示歡迎，有關法例將於本月22日刊憲。



香港電台報導，選委界議員管浩鳴表示，目前供養父母及祖父母免稅額，以及長者住宿照顧開支扣除，仍然設有“受養人須在香港居住”及“院舍須在香港設立”的限制，希望政府能“拆牆鬆綁”，將相關免稅額拓展至大灣區內地的9個城市。



財經事務及庫務局局長許正宇回應，制定有關條件，目的是避免相關免稅額可能被濫用。他說，假如納稅人可就居於香港以外的受供養父母或祖父母申請免稅額，當中牽涉是要核實納稅人與他們的關係、納稅人有否供養受養人，以及受養人是否仍然在世等情況，這些都需要考慮。因此政府會小心審視有關制度，以期在推動納稅人照顧長者的政策目標和保障稅收之間取得平衡。



對於有建議在外傭開支等不同方面推出或增加免稅額。許正宇說，在考慮應否提供新免稅額或稅項扣除時，必須確保在推動相關政策目標和審慎理財之間取得平衡。政府會繼續聆聽意見，並在相關政策局探討後，看看是否有其他優化空間。