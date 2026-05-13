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直擊中國陸軍第74集團軍某旅防化兵訓練
http://www.CRNTT.com   2026-05-13 16:57:12
　　中評社北京5月13日電／近日，中國陸軍第74集團軍某旅緊貼實戰化練兵需求，組織防化專業開展噴火器實噴及單兵火箭實射訓練，提升官兵專業技能，錘煉班組協同作戰能力。

　　來源：南部戰區
 


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