以稱黎真主黨發射火箭彈襲擊黎南部以軍

中評社北京5月13日電／當地時間13日，以色列國防軍稱，黎巴嫩真主黨當天早上向駐扎在黎巴嫩南部的以色列部隊發射了多枚火箭彈。此外，一架疑似來自黎真主黨的無人機被攔截。襲擊未造成人員傷亡。



目前，黎巴嫩方面對此暫無回應。



來源：央視新聞客戶端