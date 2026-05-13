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停火協議結束 俄烏繼續軍事行動
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2026-05-13 17:32:35
中評社北京5月13日電／當地時間5月12日，俄羅斯國防部通報稱，當地時間11日24時停火協議結束，俄武裝部隊繼續開展特別軍事行動。俄軍對56個區域的烏軍軍用機場、彈藥庫、燃料庫等目標實施了打擊，擊落108架固定翼無人機。
烏克蘭武裝部隊總參謀部12日通報稱，過去一天前線地區發生174次戰鬥，烏軍在多個方向擊退俄軍進攻，擊落俄軍1252架無人機。
來源：央視新聞客戶端
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