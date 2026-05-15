璀璨中華　周錫瑋藝術展亮相北京

畫展現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月15日電（記者 王教仁）5月13日下午，“璀璨中華 大美無疆”2026周錫瑋（北京）藝術展在北京新聞大廈8層藝術館成功舉辦。旺旺集團副董事長、畫家周錫瑋在致辭中表示，中華文化在兩岸根基深厚，應當‘認祖歸宗、合而為一’，連接古代中國與現代中國，連接台灣與大陸的中國人。



開幕式上，兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄表示，藝術是跨越距離、直達人心的溝通方式。他指出，本次畫展是藝術盛宴，更是具有深遠意義的文化交流，通過文創平台推動藝術品交易與互動，增進彼此理解。兩岸文化相通相似，希望借此次機會深化兩岸文化連接。



中國經濟傳媒協會會長趙健強調，周錫瑋先生的藝術創作扎根中華優秀傳統文化，同時融合當代世界語言，展現出文化自信與中華藝術的蓬勃生命力。他希望以本次展覽為契機，進一步深化兩岸藝術界溝通合作，讓更多人感受中華美學的魅力，使兩岸文化交流更靈動、更生動、更富活力。



中國美術協會原分黨組書記、駐會副主席徐裡指出，兩岸同根同源，文脈不可割斷，願以文化聚人心、以藝術融鄉情，不斷厚植兩岸和平發展的根基。他表示，文藝交流是最溫潤、最通透、最具感染力的溝通方式，是拉近兩岸情感距離，凝聚民族共識的重要載體。



齊派藝術的第三代傳人、著名書畫家齊慧娟在講話中高度評價了周錫瑋的繪畫作品。她表示周錫瑋先生是一位純粹的藝術家，他的作品將中國傳統筆法意蘊與西方繪畫的色彩光影有機融合，形成獨特的藝術語境。



中國工藝美術學會理事長才大穎強調，藝術是無聲的語言，是心靈的共鳴，更是兩岸文化交融的重要紐帶。他希望通過畫作傳遞對兩岸生活的展望，以藝術為橋促進同胞心靈契合。



開幕式最後，周錫瑋坦言，常年奔走於兩岸之間，對祖國大陸的壯麗河山與厚重歷史有了更深切地體悟，對兩岸同根同源、血脈相連的文化基因有了更堅定的認同。這份深厚的情感，成為他藝術創作不竭的源泉。他透露，未來將啟動一項“珠聯璧合”計劃，希望結合兩岸不同領域的藝術家，開展跨界合作，將繪畫與刺綉、工藝、陶瓷等相結合，創造新的藝術形態。



本次畫展將持續至5月31日，包含30餘幅畫作，並免費向公眾開放。

