周錫瑋：兩岸合作做世界文化藝術潮流領導者

周錫瑋藝術展現場（中評社 王教仁攝） 中評社北京5月17日電（記者 王教仁）日前，旺旺集團副董事長、畫家周錫瑋在“璀璨中華 大美無疆”2026周錫瑋（北京）藝術展現場接受中評社記者採訪時表示，兩岸的中華文化根基都非常實在，合作起來沒有任何耽擱，現在的中國人這麼強大，兩岸要創造屬於這個時代、走向世界的最美文化藝術。



周錫瑋在畫展現場向媒體記者介紹了自己的畫作，他直言，大陸地大物博、山川壯麗，這是一個孕育他創作的地方。他指出，中國人的文化藝術創意範圍絕非局限於過去大家看到的紙墨筆硯，而是與世界上所有藝術家一樣，運用了所有美材、想法和工具。



針對兩岸文化交流，周錫瑋提出“珠聯璧合”計劃，意在推動兩岸藝術家深度融合，共同走向世界，做世界文化藝術潮流的領導者。他表示，這一計劃摒棄單一元素呈現，倡導兩岸藝術家、音樂人及文化工作者共同參與，整合古今中國的刺綉、陶瓷等特別形象，提取結構元素，進行跨界合作創作。他希望通過融合繪畫、音樂、服裝、遊戲甚至飲食等多種元素，構建全新的中國藝術結構，向世界展示一種兼具傳統秩序平衡感與現代創意的“新中國人”美學形象。



談及今年4月“十項促進兩岸交流合作的政策措施”中的“推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化，進一步便利兩岸人員往來”，周錫瑋表示通航的城市多一點，台灣可以跟大陸有更多的合作。民進黨當局沒有辦法永遠騙到台灣民眾，也沒有辦法永遠關上這扇門。大陸在發展、進步，台灣一定要參與其中。



就中美兩國有關台灣問題的議題，周錫瑋強調，台灣問題是兩岸中國人自己的事，不需要外力幫忙，更不希望外力來干預。兩岸和平，大陸的發展機遇也可以給到台灣，“台獨”的錯誤思想就是“笨上加笨”做蠢事。

