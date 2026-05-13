兩岸作家話文學交流：創作內核高度契合

海峽兩岸中華文化峰會文學分論壇13日下午在京舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京5月13日電（記者 海涵）海峽兩岸中華文化峰會文學分論壇13日下午在京舉行。兩岸作家代表表示，兩岸文學創作有高度契合的內核，文學是兩岸人民共同的精神家園。



這場以“山河盛景·文韵飄香”為主題的交流活動在北京觀中·中軸線在地文化博物館舉辦，該場館由擁有700多年歷史、素有“龍尾之要”美譽的古建築宏恩觀活化改造而成，其歷史文脈最早可追溯至元朝元貞年間的千佛寺，是承載千年歷史底蘊的新型城市文化空間。



“今天我們齊聚元朝寺廟舊址談文學交流，彰顯出歷史傳承的力量。”中國作家協會黨組成員陳二厚說，元朝時設立澎湖巡檢司，並安排官員赴台履職。兩岸作家思古觀今，定會更加文思泉湧。



陳二厚表示，文學是兩岸人民共同的精神家園，是兩岸同胞割不斷的血脈聯繫。只要作家們多走動，交心交流，就一定能激發更多靈感、創作更多佳作。他說，中國作家協會是兩岸作家共同的家，將繼續支持兩岸文學作品整理研究、支持作家交流互訪、支持優秀作品在兩岸的發表出版、支持台灣作家和青年朋友成長成才，以文學的力量幫助廣大讀者理解歷史，感悟中華文化精神。



人民文學雜誌主編徐則臣曾閱讀過眾多台灣作家的作品，並從中建立起了對漢語文學的重要認知，也因此結識到許多台灣作家朋友。“我大概有十年沒有去過台灣了，十分想念台灣朋友，”他希望兩岸作家日後可以更多地面對面交流，同時也能更頻繁、更日常地用文字方式進行交流。



“台灣書店文學創作排行榜上，有許多作家來自大陸。”台灣青年作家、時評人張鈞凱指出，兩岸文學創作有著高度契合的主題內核，“尋根”“回家”等情感貫穿其中，究其根本，正是因為兩岸人民同根同源、同文同種，有著一脈相承的歷史文化背景。他認為，無論是文學作品的相互引進，還是經典文學IP影視化改編，以文學為根基的兩岸青年文化交流，將成為未來兩岸交流合作的先鋒隊。



這場論壇匯聚了不同世代、不同背景的兩岸創作者，他們從不同角度分享了文學在連接兩岸歷史記憶、促進兩岸情感共鳴、提升兩岸文化認同方面的重要作用，並就兩岸文化交流建言獻策。比如，台灣青年作家畢依帆提出，兩岸年輕人的可以超越意識形態，通過流行歌曲、父母輩的共同記憶等載體加強溝通交流；大陸作家徐波則從一碗牛肉面談及共同胃口和愛好是拉近兩岸距離的重要方式。

