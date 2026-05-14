台作家談文化交流：當局越封鎖民間越渴望

台灣青年作家張鈞凱（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）海峽兩岸中華文化峰會文學分論壇13日下午在京舉行。受訪台灣作家談及兩岸文化交流時指出，中華文化具有強大吸引力，民進黨當局越是抵觸、封鎖，台灣民間越是渴望追尋、越是會主動打破壁壘。



台灣青年作家張鈞凱說，在台灣主流影視平台上，排行榜前三名大多是大陸作品，這是近些年的明顯趨勢。大陸文化產品傳入台灣，在民間形成深度共鳴與共振，讓民眾在工作之餘獲得精神放鬆。說明在心靈慰藉層面，台灣民眾很大程度上已與大陸形成融合狀態。



“這種趨勢雖被民進黨當局刻意壓抑，但依然勢不可擋，且會愈發顯著。”張鈞凱說，不止影視，傳統戲劇同樣如此。去年越劇赴台演出，觀眾以年輕人為主，追捧十分熱烈；今年舞劇《只此青綠》在台開票即售罄，這些都體現出強大的文化吸引力。民進黨當局越是抵觸、封鎖，台灣民間越是渴望追尋共同的文化根源與共通話語，越是會主動打破壁壘、掙脫限制。



談及大陸推動兩岸影視合作的相關措施，張鈞凱說，大陸憑借自身發展優勢與廣闊市場，為兩岸影視創作與交流提供重要支撐，這對台灣小市場經濟體而言意義重大。陸不僅提供發展機遇，更給予遼闊舞台與龐大受眾，讓台灣創作者在中文世界被更多人看見，這也是眾多從業者向往赴陸發展的核心原因。



台灣作家畢依帆說，在這次兩岸海峽兩岸中華文化峰會上，很多人在不同領域擔當“文化擺渡人”，推動兩岸文化交流。期待通過大家的共同努力，讓兩岸關係越來越好，民心越來越親近。



現在很多大陸影視劇在台灣熱播，相應的原著小說也登上台灣書店的榜單。畢依帆盛贊“這是非常好的現象。有些台灣同學看的大陸電視劇比大陸同學還要多，甚至能主動講劇情分享交流。兩岸青年由此有了更多共同話題。”



畢依帆認為，文學本就沒有邊界，通過文字進行交流是最純粹、最深刻的方式。尤其在當下短視頻盛行的時代，如果原著小說能夠吸引人們重新回歸文字閱讀，更具意義。通過影視、文學、小說搭建起來的交流橋梁非常珍貴，以文化為紐帶可以消弭隔閡，讓兩岸民眾能夠自然、愉悅地交流往來。