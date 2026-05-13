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快訊：特朗普專機飛抵北京
http://www.CRNTT.com   2026-05-13 19:52:58
　　中評社快訊／美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。 
美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。
美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。
美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。


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