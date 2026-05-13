快訊：特朗普專機飛抵北京

中評社快訊／美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。 美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。（直播視頻圖） 美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。（直播視頻圖） 美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。（直播視頻圖）