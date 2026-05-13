【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
快訊：特朗普專機飛抵北京
http://www.CRNTT.com
2026-05-13 19:52:58
中評社快訊／美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。
美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。（直播視頻圖）
美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。（直播視頻圖）
美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘的美國空軍一號總統專機已飛抵北京。（直播視頻圖）
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
韓正機場熱情歡迎特朗普 握手寒暄19秒
(2026-05-13 21:45:49)
特朗普抵北京 次子與一眾科技巨頭隨行
(2026-05-13 21:36:44)
特朗普抵達北京 開啟訪華行程
(2026-05-13 21:18:05)
紐時：中國愈發將美國視為一個衰落的帝國
(2026-05-13 18:11:48)
美國人要多痛苦才止戰？特朗普一句話傷選民心
(2026-05-13 15:44:34)
鄭麗文：若特朗普講反“台獨”合乎國民黨立場
(2026-05-13 13:01:41)
特朗普將遊北京天壇 歷史學者：完美舞台
(2026-05-13 12:10:12)
特朗普致電邀請 黃仁勳登空軍一號隨行訪中
(2026-05-13 11:40:12)
特朗普說訪華將聚焦經貿 又稱習近平年底訪美
(2026-05-13 09:21:06)
吳崇涵：中美關係趨穩後高市早苗或有動作
(2026-05-13 00:40:56)