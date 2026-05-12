韓震：兩岸文化根脈相同　如月印萬川

北京師範大學學術委員會主任韓震教授在傳統文化論壇做主旨演講（中評社 陳鑫琳攝） 中評社北京5月14日電（實習記者 陳鑫琳）5月12日下午，第三屆海峽兩岸中華文化峰會傳統文化論壇在京舉行，兩岸中華傳統文化領域的資深專家和各界人才共同圍繞中華文化的傳承與發展展開研討。會後，北京師範大學學術委員會主任韓震教授接受中評社記者採訪，闡釋了兩岸文化關係的本質，並對人工智能時代青年如何弘揚人文精神提出了深刻見解。



韓震指出，相較於中外文明之間的差異，兩岸文化的關係更加緊密。兩岸關係是同一個文明內部的關係，如同“月印萬川”，屬於同一文明下的地方性差異，文明根基是相同的。他舉例表示，中國版圖遼闊，從北方的漠河到南方的三亞，從東海之濱到喜馬拉雅山脈，不同的自然條件決定了不同的生產方式和生活方式，進而形成文化樣式的差異。“正如‘月印萬川’，月亮是同一個月亮，但在不同的水體中映照出的光影會因角度而不同。”韓震認為，台灣的文化特色也是中華文化在特定地域條件下的自然呈現，兩岸文化的關係就像祖國大陸的北方人與南方人的差異一樣，根脈完全相同。



針對民進黨當局推行“文化台獨”、試圖模糊兩岸文化根脈一致性的行為，韓震表示，這種做法“讓人難以理解”。他指出，台灣同胞講的是中國話，祖上大多來自大陸。至於賴清德聲稱向日本“飲水思源”，韓震認為這“更是錯誤的”，等於“認賊作父”，這種言論本質上是為政治私利服務的政治操作。



在談到人工智能對人文精神的影響時，韓震認為，每一種新工具的出現都會給社會帶來改變。比如說機器剛出現的時候，在英國就發生了“盧德運動”，工人們砸毀機器，認為機器搶了飯碗。過去的工具延伸了人的手腳，而AI延伸的是人的大腦，替代了大腦的一些重復性功能。正因涉及大腦的延伸，它比以往的工具更多地影響人的心理。



韓震強調，我們在發展人工智能的時候，要小心AI對人類心理和人格可能帶來的損傷，並加以防備。但是在AI面前不要“因噎廢食”，更不能出現新的“盧德運動”。唯一的方向是向前走，關鍵在於強調人的主體性。



他認為，現在有些說法是“AI＋”，這種邏輯可能有問題，好像AI成了主體，人反而是附加的。“實際上應該是＋AI，即‘人加AI’，人利用AI，而不是被AI左右。人應該駕馭工具，而不是被工具駕馭。”



韓震最後指出，文化主體性不僅僅是抽象的概念，更是每個人的主體性得以可能的條件。在這個意義上，沒有文化的主體性，就沒有我們個人的主體性；中華文化的繁榮發展為包括台灣人民在內的所有人提供了提升主體性的可能。在AI時代，人的主體性應當得到更進一步的提升，而不是被摧毀或削弱，這才是真正的出路。