宗親文化論壇　台胞贊處處是兩岸一家親氛圍

第三屆海峽兩岸中華文化峰會宗親文化論壇在北京台灣會館舉辦（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月13日電（記者 陳思遠）13日，第三屆海峽兩岸中華文化峰會宗親文化論壇在北京台灣會館舉辦。台灣劉氏文化研究學會名譽會長劉燈鐘表示，希望論壇能擴大辦理，讓更多台灣同胞來大陸參加活動，甚至能去祖籍尋根，深化兩岸同胞情誼。



開幕式上，北京市台聯黨組書記袁海鵬致辭表示，宗親文化承載著兩岸同胞共同的歷史記憶，是任何力量都無法破壞的血脈連接。他呼籲，兩岸同胞以宗親文化為紐帶，進一步增強做中國人的志氣、骨氣和底氣，為實現中華民族偉大復興貢獻力量。



“今天參加的宗親文化論壇很有意義，兩岸本就是一家人，擁有共同的祖先、共同的血脈，也面對著共同的未來。”劉燈鐘在活動期間接受中評社記者採訪時表示。



他說，在此次論壇的交流中，處處是兩岸一家親的氛圍，期待未來論壇能夠持續擴大規模、深化辦理。讓更多台灣的同胞有機會來大陸，不僅是參加論壇活動，甚至去尋根、去交流，對自己的祖籍地有更多認識，以此深化兩岸同胞的情誼。



世界鄭氏宗親總會總會長鄭傳興對記者表示，台灣宗親會年齡斷層，希望台灣年輕人能接觸並瞭解宗親文化。談及台灣年輕人通過社交平台小紅書、電子族譜進行“數字尋親”，他認為這是科技發展必然，傳統紙質族譜易損毀且檢索困難，電子化有助於更多台灣同胞成功尋根。



北京市台聯、河南省台聯、台灣姓氏宗親組織分別介紹了開展兩岸宗親交流實踐經驗。在圓桌論壇環節，兩岸宗親學者、宗親代表展開討論，分享家族故事，交流研究成果，闡述了宗親文化的歷史淵源與時代內涵。



此次論壇專門召開成果發布會，台海出版社發布新書《中華姓氏概論》，河南省姓氏文化賴姓委員會發布中華賴姓根在河南精品短劇《邂逅三千年》開拍介紹。



來自京津冀豫閩台等地高校及研究機構專家學者、20多家愛國宗親組織近200人出席論壇開幕式並參加論壇活動。

