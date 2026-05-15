島內人士盼放寬兩岸交流限制　增航點便利往來

世界鄭氏宗親總會總會長鄭傳興接受記者採訪（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月15日電（記者 陳思遠）海峽兩岸宗親文化論壇16日在京舉辦，多位島內人士在接受中評社記者採訪時談及兩岸文化交流及直航正常化議題。他們認為，兩岸本為一家，應打破政治隔閡、鬆綁往來限制，擴增兩岸直航航點，便利兩岸民眾觀光旅遊與民間互動。



“中華文化的基因在每一個台灣人身上都可以找到。”‌台灣劉氏文化研究學會名譽會長劉燈鐘談及兩岸文化交流現狀表示，很多台灣人因島內政治環境慢慢跟大陸疏遠，甚至走向一個對立面，這是不恰當的。兩岸在文化上同源一脈，各類文化活動應持續開展，青年學者之間的交流互動更是尤為重要。



針對大陸出台的十項惠台措施，劉燈鐘認為，這對台灣而言是“及時雨”，為緊張局勢下的台灣帶來“最大的溫暖”。台灣的經濟有可能因十項措施復甦，也為台灣民眾赴大陸發展、生活創造更多機遇。他說，這是中國人照顧中國人最好的案例，相信會有更多台灣人認同大陸為台灣所做的一切。



他同時呼籲兩岸擴大交流，全面放寬直航限制，不止福建、北京、上海，更多大陸沿海及內陸省市都應開通兩岸直航航點，鬆綁人為政治管控，讓兩岸民眾加強互動。



金門蕭氏宗親蕭永平也表示，希望兩岸能夠走動得更頻繁，航點航班能夠增加，“如果交通方便，會有更多台灣朋友樂意來大陸旅遊、學習”。



蕭永平長期生活在金門，他介紹，廈門五通港至金門航程僅約30分鐘，金門每日往返台灣本島航班近百班，金門在兩岸交流中的發揮樞紐作用。他還提到，前不久上海踩線團抵達金門考察，並與金門旅遊業者座談，也歡迎大陸各省市民眾來金門走走看看。



世界鄭氏宗親總會總會長鄭傳興感慨，兩岸本是一家親，但受政治因素影響，兩岸民眾往來相當不便。他以6月赴江西活動為例指出，因無兩岸直航航線，只能輾轉轉機、換乘高鐵，會耗費大量時間精力。



鄭傳興表示，島內民間對兩岸直航需求旺盛，除無商貿往來、無交流需求的群體外，多數台灣民眾都向往大陸的風景文化，而交通不便給想來大陸旅遊台灣民眾造成困擾，“在更多城市開通直航航點當然是最好，大陸太大了，如果每個地區都直航往返台灣，就相當方便了。”

