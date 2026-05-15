兩岸非遺名師對話：需常態化交流加深彼此認知

“兩岸非遺名師對話”圍繞“煙火同源・城韵共榮”“文脈相承・鄉音共鳴”“匠心相守・古藝新生”三大單元交流（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月13日電（記者 陳思遠）13日，“兩岸非遺名師對話”活動在北京廣播電視台舉行。中國時報董事長王丰在致辭中表示，自上世紀90年代以來，大陸在傳承中華文化方面說的多，做的更多；而台灣在推動“去中國化”，這個現象令人遺憾。



活動開場致辭環節，中國時報董事長王丰表達了以非遺為紐帶深化兩岸文化交融的願景。他指出，大陸以一步一腳印的方式，腳踏實地的傳承中華文化，重視並保護珍貴的祖先遺產。而台灣方面當前更是在“去中國化”，很令人遺憾。



王丰回憶自己的童年經歷，那時候的台灣的廟會市集上，有捏面人、畫糖人、各類雜耍等。他特別提到，自己年幼時期，有一位患小兒麻痹症的乞丐，在夜市拉胡琴唱南音，通過運用《詩經》中“賦比興”的表達方式抒發幽怨。



“台灣當年的叫花子都懂得《詩經》和傳統的‘賦比興’，今天台灣有些人要搞去中國化，難道要讓台灣的子子孫孫連當年的叫花子都不如嗎？”王丰說。



本次“兩岸非遺名師對話”活動邀請了兩岸非遺領域嘉賓，圍繞“煙火同源・城韵共榮”“文脈相承・鄉音共鳴”“匠心相守・古藝新生”三大單元展開交流。



對話中，多位兩岸嘉賓以親身交流經歷，講述了京台兩地非遺互鑒交融的故事：國家級非遺都一處燒麥製作技藝傳承人吳華俠多次攜京城小吃赴台交流，用地道京味拉近兩岸民眾距離；北京師範大學博士生、台灣青年鄭庭繹因痴迷昆曲專程來京求學；北方昆曲劇院國家一級演員王瑾多次隨團赴台演出，以婉轉曲韵傳遞中華美學；台灣南投縣美食協會理事長林素貞、常務理事王文正伉儷多次往來大陸交流，將大陸地道風味與技藝融入菜品研發……

