外交部5月13日例行記者會全文

中評社北京5月13日電／2026年5月13日外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會：



《中國日報》記者：去年5月13日，習近平主席出席中拉論壇第四屆部長級會議開幕式並發表重要講話，宣布中拉攜手啟動共建命運共同體團結、發展、文明、和平、民心五大工程。去年12月，中方發布第三份對拉政策文件，提出推進五大工程落地見效的具體政策主張。請問發言人能否介紹一年來五大工程取得了哪些進展？



郭嘉昆：習近平主席宣布中拉攜手啟動共建命運共同體五大工程後，中拉各領域合作取得積極進展，給雙方人民帶來了實實在在的福祉。



團結工程增進政治互信。今年3月，習近平主席向第十屆拉美和加勒比國家共同體峰會致賀電，獲得拉方熱烈反響。中拉高層交往密切，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持。拉方積極響應全球治理倡議，地區5國加入國際調解院。



發展工程築牢利益紐帶。中國同哥倫比亞簽署共建“一帶一路”合作文件，同格林納達、厄瓜多爾分別簽署“一帶一路”建設合作規劃。2025年中拉貿易額達到5490億美元，創歷史新高。27個地區國家參加第八屆中國國際進口博覽會。中方承諾向拉方提供的660億元人民幣信貸資金額度執行進度超過預期。



文明工程促進交流互鑒。新一屆中拉文明對話論壇、智庫論壇、發展論壇等成功舉辦。中國文藝團組、文化巡回展、影視節和電影周走進拉美多國，在當地掀起“中國熱”。



和平工程維護共同安全。中方堅定支持拉美和加勒比的和平區地位，反對違反《聯合國憲章》宗旨和原則、侵犯拉美和加勒比國家主權安全的行徑。中國同巴西發表關於烏克蘭危機的聯合聲明，地區多國確認支持並加入中國和巴基斯坦關於恢復海灣和中東地區和平穩定五點倡議。



民心工程惠及人民大眾。中方對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等國試行免簽政策。中拉每周客運航班量增至24班，中國同阿根廷開通的直航刷新了全球最長航線紀錄。“絲路方舟”號醫院船到訪拉美和加勒比多國，為當地民眾開展人道主義醫療服務。



無論國際風雲如何變化，中國將始終做拉美和加勒比國家的好朋友、好夥伴，不斷推動共建中拉命運共同體五大工程走深走實，更好造福雙方人民。



法新社記者：中美代表團今天在韓國舉行新一輪經貿磋商，同時特朗普總統即將抵華訪問。外交部能否介紹此次磋商的具體情況？



郭嘉昆：關於中美經貿磋商的相關情況，建議向中方主管部門進行詢問。



總台CGTN記者：自從高市政府宣布推動修憲以來，日本各界出現大量反對聲音，甚至出現幾十年來規模最大的反戰抗議活動。“恐懼”“擔憂”“警惕”“憤怒”成為受訪民眾的高頻詞。媒體評論稱，修改憲法第9條將撼動日本“和平國家”的自我認同，引發社會撕裂。發言人對此有何評論？



郭嘉昆：歷史是一面鏡子。20世紀上半葉，日本民眾親眼目睹自己的國家一步步走向軍國主義、淪為戰爭機器，飽嘗戰爭惡果，最懂得日本承諾永不再戰的意義。如今，高市政府卻企圖拋棄和平主義，背棄戰後國際社會接納日本的根本前提，撕毀日本民眾世代珍視的“和平國家”共識。



日本右翼勢力推動擴軍備武、突破和平憲法和國際法國內法規制，是要打造所謂“戰爭國家”嗎？是想在亞太地區重燃戰火嗎？右翼勢力打著“自衛”的幌子，渲染所謂“外部威脅”，綁架的是本國百姓的民生福祉，衝擊的是亞太地區的和平穩定。日本國內爆發幾十年來最大規模的反戰抗議活動，正說明各界人士日益意識到，重走軍國主義的回頭路，是一條不歸路。世界上一切愛好和平的國家和日本人民，都應共同抵制日本右翼勢力“再軍事化”的妄動，共同遏制日本“新型軍國主義”成勢為患。



法新社記者：特朗普在來華飛機上表示，將向中國領導人提出讓中方對隨團訪問的美企保持“開放”，隨行美企高管來自英偉達、波音等。中方對此有何評論？



郭嘉昆：元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中方歡迎特朗普總統對中國進行國事訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方願同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。



巴西勞動者電視台記者：中方本周表示，中美兩國元首將就事關世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中國外交部也呼籲美方立即停止對古巴的封鎖和脅迫，認為美侵犯古巴人民的生存權、發展權，美對古巴進行軍事干預的可能性仍未排除。此外，委內瑞拉總統馬杜羅在美國被扣押逾4個月，中方強烈譴責美方強行控制馬杜羅及其夫人的行為。中方會否在特朗普訪華期間向其提出這些議題？



郭嘉昆：正如我剛才所說，特朗普總統訪華期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方在古巴和委內瑞拉問題上的立場是一貫的、明確的，沒有改變。



鳳凰衛視記者：據報導，賴清德以預錄視頻方式，參加丹麥非政府組織舉辦的2026年“哥本哈根民主峰會”並發言，稱台灣人民有權利與世界進行交流，也不會因為面對外部壓力退縮，並稱台灣是“主權獨立國家”。請問外交部對此有何評論？



郭嘉昆：所謂“哥本哈根民主峰會”充滿意識形態偏見，執意邀請“台獨”分子大放厥詞，嚴重違反一個中國原則，我們對此堅決反對。中方敦促有關方面切實恪守一個中國原則，不為“台獨”勢力提供舞台。



台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，也不可能成為一個國家。一個中國原則的共識在國際上深入人心，不可動搖。賴清德之流打著所謂“民主”的幌子，背離島內支持兩岸關係和平發展的主流民意，四處兜售“台獨”分裂主張，散布虛假敘事，煽動兩岸對立對抗，再次暴露其激進冒險的“台獨”頑固立場。無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國領土一部分的歷史和法理事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局。