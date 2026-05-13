楊永明張宗真澳門對話　聚焦兩岸關係發展

永利兩岸對話：楊永明教授和張宗真會長對談 中評社澳門5月13日電（作者 陳志玲）5月10日，台灣資深學者、前“新聞局局長”及“國安會”副秘書長楊永明教授在澳門，與澳門中華文化發展促進會會長張宗真進行了兩小時的“永利兩岸對話”。雙方立足中華民族本源、台海局勢、民生訴求與國際格局，就兩岸關係發展的核心議題進行深入交流。



楊永明與張宗真對當前台海局勢表達高度憂慮，認為台灣社會應徹底清醒：“台獨”等同戰爭，是一條絕無退路的死路；大陸之前的軍事演習並非無端施壓或刻意挑釁，而是面對台灣當局不斷踩踏一個中國原則紅線、推行漸進式“台獨”及勾連外部勢力分裂行徑，所採取的不得已的戰略震懾與止亂維穩舉措。



兩人均強調，兩岸同根同源、血脈相連，民族根脈與文化傳承無法被任何勢力割裂。“兩岸一家親”植根於共同的血緣、歷史、民俗與中華文化傳承，是數千年民族發展的客觀事實。兩岸同胞本是同宗同脈的手足兄弟，內部的理念分歧、政策差異或立場爭執，均屬於中國內部家事，始終留有對話溝通、包容和解的空間。



他們也指出，同胞相處有不能逾越的底線：身為中華兒女，絕不能背棄民族、勾連外部勢力、引狼入室，更不可依附外力犧牲同胞利益。部分“台獨”政客在電視節目中公然表示不希望大陸發展進步、不願看到中華民族偉大復興，心態陰暗自私，立場極端割裂。此類言論不僅傷害兩岸民族情感，更引發十四億大陸同胞的集體憤慨。

