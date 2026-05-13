韓正機場熱情歡迎特朗普　握手寒暄19秒

特朗普抵達北京首都國際機場，中方熱情歡迎（視頻截圖） 國家副主席韓正前往機場迎接（視頻截圖） 國家副主席韓正與特朗普總統親切握手（視頻截圖） 國家副主席韓正前往機場迎接（視頻截圖） 中評社北京5月13日電（記者 林艷）美國總統特朗普5月13日晚約7點50分，乘專機抵達北京，開始對中國進行國事訪問。國家副主席韓正前往機場迎接，並與特朗普親切握手寒暄，長達19秒。



特朗普是應國家主席習近平邀請國事訪問中國，今次是中美元首繼去年10月在韓國釜山之後，再次面對面會晤，亦是特朗普時隔九年再次訪華。



中評記者看到，現場歡迎儀式十分莊重，約有300名中國青年和樂、儀隊歡迎他，機場特別鋪設了紅毯。



中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人也特別到機場迎接。



特朗普此訪隨行人員包括國務卿魯比奧（Marco Rubio）、防長赫格塞斯（Pete Hegseth）以及17名科技企業高管。



明天上午，中國國家主席習近平將在北京人民大會堂為其舉行歡迎儀式，隨後將進行雙邊會談。



特朗普在出發前表示，今次訪問將有“很多好事”發生。中方稱，願同美方擴大合作、管控分歧。

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