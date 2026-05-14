同心聚力　京台社區發展論壇在京舉行

2026京台社區發展論壇暨“相約京西·共聚福地 京台攜手動起來”趣味聯誼活動在北京金隅琉璃文化創意產業園舉辦（中評社 王昭攝） 中評社北京5月14日電（實習記者 王昭）5月13日，第三屆海峽兩岸中華文化峰會系列活動之2026京台社區發展論壇暨“相約京西·共聚福地 京台攜手動起來”趣味聯誼活動在北京金隅琉璃文化創意產業園舉辦，京台兩地基層社區代表近300人歡聚京西福地，共敘同胞情誼。



北京市台辦主任霍光峰、門頭溝區委書記喻華鋒、門頭溝區委常委王濤等出席活動。



喻華鋒在致辭中指出，京台社區發展論壇是促進京台兩地社區交流的重要載體，多年來始終以共建美好家園為主旨，聚焦社會治理經驗交流，促進兩岸同胞常來常往、越走越近、越走越親。門頭溝區將進一步借力京台社區發展論壇，堅持以交流融合增進民生福祉，以結對共建為抓手，常態化推動治理互鑒、文化共融、民生互通，厚植兩岸心靈契合的民意根基。



趣味聯誼會上集合了多種中華傳統民間體育遊戲與民俗娛樂項目，滾鐵環、投沙包、長繩接龍、集體拔河等輪番上演，現場氛圍熱烈、活力十足。京台居民混合組隊、同場比拼，默契協作間歡聲笑語不斷，現場呐喊喝彩聲不斷。



幸運套圈、踢毽子、抖空竹、抽陀螺等傳統民俗項目體驗也同步開放，兩岸同胞在同樂同游、攜手互動中，重拾兒時共同回憶、凝聚文化共識。一位台胞感嘆道，在活動中感受到了北京居民的善良熱情，也體會到了什麼是民心相親、兩岸一家，希望以後還能有機會來大陸。



現場還邀請了市區兩級非遺傳承人駐場授課、分享技藝，兩岸同胞共同學習製作同心結、演繹京西太平鼓，在文化共創、技藝互鑒中感悟中華優秀傳統文化魅力。



來自高雄的台胞許書騫向記者表示，這次來到北京，他真切感受到了大陸日新月異的飛速發展，無論是城市建設、交通網絡還是生活便利程度，都讓他印象深刻。“我來自高雄，但我的祖先很多都生活在大陸，這種臍帶相連的東西是無法刻意割斷的。”他表示，兩岸同胞血脈相連，這份骨肉情誼是永遠割舍不斷的，希望以後能有更多機會常來常往，加深彼此的瞭解與親情。



在本次論壇啟動儀式及聯誼活動前後，門頭溝區、朝陽區、豐台區、房山區、平穀區、順義區同步統籌安排台胞們走進社區，開展基層治理互學互鑒。台胞們實地走訪觀摩社區養老服務、智慧社區建設、鄰里中心運營等基層治理特色亮點成果，沉浸式參與社區文體活動、體驗社區食堂日常就餐、走進社區衛生服務中心瞭解基層便民服務體系，直觀感受京城百姓真實生活風貌。



參訪全程採用邊參觀、邊圍坐交流的輕鬆模式，圍繞老舊小區改造、社區志願服務體系構建等基層治理共性難點問題深入研討、互學互鑒，為京台兩地社區治理共建共享築牢實踐基礎。

