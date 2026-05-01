快評：盧比奧也來了　中國著眼長遠布局

特朗普昨晚走出專機“空軍一號”。（新華社圖） 中評社快評／美國總統特朗普昨晚抵京訪問，今天上午將赴人民大會堂出席歡迎儀式，并與中國國家主席習近平會談，之後將在下午參觀天壇，同日晚間出席國宴。15日，特朗普將與習近平茶叙與工作午餐，其後離開北京。



特朗普今次訪華全球矚目，這是美國總統相隔9年再訪中國。當下國際局勢動蕩多變，需要中美兩個大國好好坐下來對話合作。數月來，有關習特會的議題、雙方可能做出的妥協讓步，牽動各方神經。台海兩岸最關注的台灣議題，能否取得進展，今天就會有答案。



外界留意到，美國國務卿盧比奧昨天隨特朗普抵華訪問。魯比奧隨行之所以受關注，是因為他自2020年起被中國制裁，理論上不得入境中國，也不得與中國機構往來。未知中國是否已事實解除對魯比奧的制裁，中美雙方至昨天都沒有公布相關訊息。



很多中國民衆對盧比奧隨特朗普訪華表示歡迎，認為中國著眼長遠大局布局，這才是沉穩成熟的大國謀略與政治智慧。另外，交流比封鎖好，對話比對抗好，和平比衝突好，攜手比掰手腕好。百聞不如一見，魯比奧看看真實的中國，有助他改變以前對中國的刻板印象。



中評社記者昨天在北京街頭採訪市民、遊客，很多人對特朗普訪華平常心看待。這是很好的心態。特朗普九年後再訪華，世界變了，中美也變了，中國不用仰視美國，當然不能輕視美國。中美合則兩利，鬥則俱傷，這麼多年都過來了，平常心對待就好。