中美峰會前，記者市民蹲守特朗普下榻酒店（中評社 海涵攝） 中評社北京5月14日電（記者 海涵）中美元首峰會將於今天上午舉行，記者一早來到美國總統特朗普下榻的北京四季酒店附近，周邊武警、交警、執勤人員眾多，附近的亮馬橋地鐵站出口處需要查驗身份證件。



在四季酒店斜對面的路口處，專門用栅欄圍起來一處區域，供記者和市民駐足拍攝。早上不到八點，這裡已有不少人在等候。



小朱專門從大連趕來看特朗普，“很喜歡他，覺得他很有喜劇感。”談到對特朗普此訪的期待，他說希望可以多談商單，為兩國經濟帶來益處。畢竟經濟的發展靠貿易驅動，交流總比打關稅戰好。



小朱下午去還將去天壇圍觀特朗普的行程。在閑聊間，另一位早已等候在此的北京市民邀約小朱待會兒一起去天安門附近聽禮炮的響聲。



這位北京市民是請假前來觀看特朗普的，“九年才有一次，太難得了，”他說，就想感受一下特朗普車隊的氣場。在等候期間，他時不時哼起特朗普的主題曲《Y.M.C.A》。



現場還有一位頭戴“maga”標誌棒球帽的男生引起大家注意。這位男生是美籍華人，過往十幾年都在中國生活。他直言自己是“川粉”，言語中提到特朗普都親昵稱呼他為“川寶”。他說喜歡特朗普，是因為他很聰明，很有商業智慧。但他覺得特朗普此次來中國“不會談成什麼”。