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阿聯酋否認以色列總理訪阿 稱不存在秘密安排
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2026-05-14 08:52:13
中評社香港5月14日電／阿聯酋外交部13日發表聲明，否認有關以色列總理內塔尼亞胡訪問阿聯酋或阿方接待以色列軍事代表團的相關傳聞和報導。
新華社報導，聲明說，阿聯酋與以色列的關係是公開的、且建立在“亞伯拉罕協議”框架內，不存在秘密安排。除非阿聯酋官方主管部門正式發布消息，否則任何有關秘密訪問或私下安排的說法均沒有事實依據。
當天早些時候，以色列總理辦公室發表聲明說，內塔尼亞胡在以色列對伊朗發動大規模軍事行動期間曾秘密訪問阿聯酋，並稱此次訪問促成以阿外交關係“歷史性突破”。
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